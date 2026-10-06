  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Tekin acı haberi verdi! Başakşehir'deki okul saldırısında 1 can kaybı TFF'de ilk istifa geldi! Yönetimi eleştirdi, kongre çağrısı yaptı Bunda yapay zeka şirketlerinin hiç mi suçu yok? 46 kadın vekile ahlaksız saldırı ‘Kılıçdaroğlu yoksa ben varım’ Chp’de ilk başkan adayı belli oldu İslam düşmanlığı günlük hayatın parçası oldu! Sözde özgürlükçülerin utanç tablosu Eli kanlı terörist Ben-Gvir poz verdi: Alçaklığın fotoğrafı! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu: Yapay zeka emeği devre dışı bıraktı ‘Mülakatta 100 ve 0 puan verildi’ Mersin Üniversitesi'nde başörtüsüne engel Özgür Özel, AK Parti’ye geçme kararı alan Cemil Tugay’a öfke kustu: Hain oğlu haindir! Türkiye'den sınır dışı edilen terörist Jesica Bahar İsrail'de Türklere nefret kusuyor
Gündem Hani en sevdiğiniz marştı!… AK Parti'nin İzmir marşlı videosu muhalefeti kudurttu!
Gündem

Hani en sevdiğiniz marştı!… AK Parti'nin İzmir marşlı videosu muhalefeti kudurttu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir’in çöp dağlarının çiçek açtığını gösteren İzmir marşlı videosu, marşı yıllarca dilinden düşürmeyen CHP, Yeni Parti ve binde birlik ortaklarını kudurttu. Muhalefet temsilcileri paylaşıma ateş püskürdü!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündemdeyken AK Parti'den İzmir Marşlı paylaşım geldi. AK Parti’nin sosyal medya hesabından İzmir’in çöp dağlarının çiçek açtığı görüntüler, İzmir Marşıyla birlikte paylaşılırken videonun sonuna ise 07.10.2026 tarihi düşüldü.

Videoya muhalefet partileri sert tepki gösterdi. Paylaşım sonrası DEVA Partili İdris Şahin ile YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın başta olmak üzere bir çok isim sosyal medyadan tepki paylaşımları yaptı.

BESMELE DUYMUŞ ŞEYTANA DÖNDÜLER

İdris Şahin "O marşı kullanıyorsanız, korkmadan 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' deyin ki o dağlardaki çiçeklerin kime ait olduğunu tarih size yeniden hatırlatsın" ifadelerini kullanırken, paylaşımına İzmir Marşı'nın çaldığı ve Kurtuluş Savaşı'ndan görüntülerin yer aldığı bir video ekledi. Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise AK Parti'nin paylaşımını alıntılayarak, "Utanmazlığın videosunu yapabilir misin Abidin!" ifadelerini kullandı.

Muhalefet temsilcilerinin paylaşımlarına ‘Ne oldu? Hani sizin en sevdiğiniz marştı! AK Parti paylaşınca niye Besmele duymuş şeytan gibi tepki gösteriyorsunuz’ yorumları yapıldı.

Başkan Erdoğan açıkladı! Türkiye'den ihracatta cumhuriyet rekoru
Başkan Erdoğan açıkladı! Türkiye'den ihracatta cumhuriyet rekoru

Gündem

Başkan Erdoğan açıkladı! Türkiye'den ihracatta cumhuriyet rekoru

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye uzayın da saygın aktörlerinden biri olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye uzayın da saygın aktörlerinden biri olacak

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye uzayın da saygın aktörlerinden biri olacak

MHP Lideri Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı
MHP Lideri Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı

Gündem

MHP Lideri Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu: Yapay zeka emeği devre dışı bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu: Yapay zeka emeği devre dışı bıraktı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu: Yapay zeka emeği devre dışı bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesini kabul etti

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesini kabul etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23