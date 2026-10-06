Hani en sevdiğiniz marştı!… AK Parti'nin İzmir marşlı videosu muhalefeti kudurttu!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündemdeyken AK Parti'den İzmir Marşlı paylaşım geldi. AK Parti’nin sosyal medya hesabından İzmir’in çöp dağlarının çiçek açtığı görüntüler, İzmir Marşıyla birlikte paylaşılırken videonun sonuna ise 07.10.2026 tarihi düşüldü.

Videoya muhalefet partileri sert tepki gösterdi. Paylaşım sonrası DEVA Partili İdris Şahin ile YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın başta olmak üzere bir çok isim sosyal medyadan tepki paylaşımları yaptı.

BESMELE DUYMUŞ ŞEYTANA DÖNDÜLER

İdris Şahin "O marşı kullanıyorsanız, korkmadan 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' deyin ki o dağlardaki çiçeklerin kime ait olduğunu tarih size yeniden hatırlatsın" ifadelerini kullanırken, paylaşımına İzmir Marşı'nın çaldığı ve Kurtuluş Savaşı'ndan görüntülerin yer aldığı bir video ekledi. Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise AK Parti'nin paylaşımını alıntılayarak, "Utanmazlığın videosunu yapabilir misin Abidin!" ifadelerini kullandı.

Muhalefet temsilcilerinin paylaşımlarına ‘Ne oldu? Hani sizin en sevdiğiniz marştı! AK Parti paylaşınca niye Besmele duymuş şeytan gibi tepki gösteriyorsunuz’ yorumları yapıldı.