Toyota, WRC sezonunu Monte Carlo'da açıyor

İSTANBUL (AA) - Toyota, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Monte Carlo etabında üç Yaris WRC yarış aracıyla yarışacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında aralarında Türkiye Rallisi de dahil olmak üzere birçok zafere imza atarak "Markalar Şampiyonu" unvanını alan Toyota’nın yarış takımı Toyota Gazoo Racing, 2019 yılına da "şampiyonluk" parolasıyla başlıyor.

Markalar ve Pilotlar Dünya Şampiyonluğu’nu kazanma hedefiyle 2019 sezonuna etaplarıyla ünlü Monte Carlo Rallisi’yle başlayacak olan Toyota, bu yıl da üç Yaris WRC yarış aracıyla mücadele verecek. 24-27 Ocak'ta gerçekleştirilecek Monte Carlo Rallisi, karlı ve buzlu asfalt etaplarıyla pilotlar için zorlu bir başlangıç olacak.

Hızlı ve deneyimli pilotlardan oluşan kadrosuyla 2019 yılında da şampiyonluk hedefleyen Toyota Gazoo Racing, geçtiğimiz yıl yarışan Ott Tanak ve Jari-Matti Latvala’nın yanına, takıma Kris Meeke’yi de kattı.

24 Ocak Perşembe akşamı başlayacak ralli, pilotların karanlıkta iki yeni gece etabında vereceği zorlu mücadeleye sahne olacak. Rallinin en uzun günü ise Cuma günü gerçekleşecek ve 125 kilometreden fazla yorucu ve zorlu etapların olduğu bölüm koşulacak.

Cumartesi günü kuzey bölümü ve ardından pazar günü Alpler-Maritime dağlarının olduğu bölüm ile devam edecek ralli, efsanevi Col de Turini geçişiyle tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Gazoo Racing takım kaptanı Tommi Makinen, “Sezonun başlangıcı için oldukça heyecanlıyız. Kris Meeke’nin takıma katılışıyla pilot kadromuzu değiştirdik ve diğer takımlarda da önemli değişiklikler var. Bu yüzden Monte Carlo’da neler olacağını görmek çok ilginç olacak. Monte Carlo rallisi sezona başlamak için zorlu bir ralli, ama pilotlarımızın burada çok deneyimi var. Takım adına çok pozitif hislerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz yıl Pilotlar Şampiyonluğu’nu son ana kadar kovalayan Ott Tanak ise, şunları kaydetti:

"Bu yıl Monte Carlo Rallisi için kendimi daha rahat hissediyorum. 12 ay önce her şey benim için yeniydi ama artık aynı otomobille ve aynı insanlarla sezona giriyorum. Artık çok daha güçlü bir takımız. Geçen yıl kazandığımız deneyimler bizi daha iyi yaptı. Kişisel olarak da, 2018’de şampiyonluğa çok yaklaştığım için başarıya her zamankinden daha açım. Böylesine tahmin edilmesi zor bir rallide akıllıca davranmamız gerektiğini biliyoruz. Geçen yıl buradaki ikincilik harikaydı ve bu yıl daha iyisini yapabileceğime inanıyorum."



2018 sezonunda Monte Carlo'da sezona iki pilotuyla birden podyuma çıkan Toyota, bu yıl da galibiyet için mücadele edecek.

