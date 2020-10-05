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Aktüel Toyota ve Nissan, Brexit görüşmeleri başarısız olursa İngiltere'den tazminat istemeyi değerlendiriyor
Aktüel

Toyota ve Nissan, Brexit görüşmeleri başarısız olursa İngiltere'den tazminat istemeyi değerlendiriyor

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:36:40 -
Toyota ve Nissan, Brexit görüşmeleri başarısız olursa İngiltere'den tazminat istemeyi değerlendiriyor

BERLİN (AA) - Japonya merkezli otomobil üreticileri Nissan ve Toyota'nın, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ticaret anlaşmasız ayrılması halinde Londra'dan tazminat talep etmeyi değerlendirdiği belirtildi.

Japon ekonomi gazetesi Nikkei'nin haberinde, Japon otomobil üreticilerinin İngiltere'den otomobil ithalatına yüzde 10 ek AB gümrük vergisine hazırlandığı, üreticilerin İngiliz hükümetinden bu ilave ek gümrük masraflarını ödemesini talep ettiği bildirildi.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenlik gibi konular ele alınıyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yürüyecek.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

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