  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Toyota Türkiye'den "Sakarya fabrikasında yangın" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-08-08 16:59:25 -
Toyota Türkiye'den "Sakarya fabrikasında yangın" açıklaması

SAKARYA (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan üretim tesislerinde çıkan yangının, kısa sürede söndürüldüğünü bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, bugün saat 09.01'de planlı bakım arası çalışmaları sırasında, boya hanedeki boya hazırlama prosesinde ani alevlenme sonucu sadece ilgili ünitede kısmi yangın çıktığı belirtildi.

İlk müdahalesi Toyota Türkiye ekipleri tarafından yapılan yangının, kısa sürede söndürüldüğü bilgisi verilen açıklamada, olası bir riske karşı destek amaçlı Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve diğer itfaiye ekiplerinin fabrikaya çağrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, olayda yaralanan 1 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü , diğer yaralının da taburcu edildiği bildirilerek, üretim konusunda herhangi bir aksama yaşanmasının beklenmediği ve yangının çıkış sebebinin araştırıldığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muharrem İnce 'Beştepe'ye giden CHP'li'nin kim olduğunu açıkladı
Siyaset

Muharrem İnce 'Beştepe'ye giden CHP'li'nin kim olduğunu açıkladı

CHP'den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilen Muharrem İnce, geçtiğimiz dönemlerde tartışma konusu olan 'Beştepe'ye gi..
81 ilde linç girişimi: Dilipak'tan AK Parti'ye cevap! Fotoğraf paylaştı
Gündem

81 ilde linç girişimi: Dilipak'tan AK Parti'ye cevap! Fotoğraf paylaştı

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın 81 ilde suç duyurusunda bulunmasının ardından Abdurahman Dilipak'tan cevap geldi...
Amir Khan çok sevdiği Türkiye'ye geliyor
Medya

Amir Khan çok sevdiği Türkiye'ye geliyor

Hindistan sinemasının ünlü sinema oyuncusu Amir Khan yeni bir film çekmek için çok sevdiğini ifade ettiği Türkiye’ye geliyor.
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı