Toyota şokta! İlan edildi: Soruşturma nedeniyle 4 fabrika kapandı! Skandal ile gündem olmuştu cevap geldi

Toyota’nın yan birimi Daihatsu, Japonya Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan güvenlik sertifikaları testlerinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle soruşturulmaya başlandı. Japonya’daki dört fabrikasının üretim hatları kapatıldı. Daihatsu’nun 64 modelde gerçekleştirdiği usulsüz testler, şirketin tüm araç sevkiyatını askıya almasına neden oldu.

Toyota’nın yan birimi Daihatsu, sahte güvenlik testleri soruşturması kapsamında Japonya fabrikalarını kapattı

Daihatsu’nun uzmanlık alanı küçük araç ve kamyonet üretimi. Ancak yapılan incelemelerde, 64 modelde güvenlik testlerinde yapılan usulsüzlüklerin tespit edildiği ortaya çıktı. Bu durum, şirketin Japonya ve diğer ülkelere olan araç sevkiyatını durdurmasıyla sonuçlandı.

Soruşturma, Daihatsu’nun güvenlik testleri ve diğer prosedürlerde 174 yeni usulsüzlük tespit etmesiyle derinleşti. Sorunlar, nisan ayındaki kapı döşemelerindeki usulsüz testlerle başlamış, ardından mayıs ayında yan çarpışma testlerinde de sorunlar yaşandığı ortaya çıkmıştı. Daihatsu Başkanı Soichiro Okudaira, güvenlik testlerindeki hilelerin çalışanlar üzerindeki yoğun baskı nedeniyle gerçekleştiğini kabul etti.

Toyota’nın küçük araç üreticisi Daihatsu’nun yaşadığı bu skandal, Japonya’da son yıllarda benzer güvenlik ve ihlallerin tespit edildiği diğer otomobil üreticilerini de etkilemiş durumda. Ancak şu ana kadar herhangi bir kaza veya ölüm vakası bildirilmedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daihatsu’nun dört fabrikasının üretim hatlarının kapanması, yerel ekonomi, istihdam ve şirketin gelirleri üzerinde endişelere yol açtı. Daihatsu, üretim ne zaman başlayacağı konusunda net bir açıklama yapmazken, hatların en azından Ocak ayına kadar kapalı kalabileceği belirtiliyor. Bu süre zarfında, şirketin kazançları ve yerel ekonomi üzerindeki etkisi yakından izlenecek.