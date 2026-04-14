Toyota sezona iyi başladı! Hırvatistan’da duble yaptı, liderliği kaptı

Toyota, Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun ilk dört yarışına damga vuran performansını Hırvatistan’da da sürdürdü. TOYOTA GAZOO Racing, 2026 WRC sezonunun dördüncü yarışı olan Hırvatistan Rallisi’nde ilk iki sırayı alarak yeni bir zafere daha imza attı. Takamoto Katsuta’nın yarışı ilk sırada bitirmesiyle birlikte Toyota, bu sezon 4 yarışta 4 galibiyet elde etmiş oldu.

Japon pilot Takamoto Katsuta ve co-pilotu Aaron Johnston, heyecan verici bir finalin ardından üst üste ikinci galibiyetlerine ulaşırken, takım arkadaşı Sami Pajari ikinci olarak podyumdayer aldı. Bu sonuçla Toyota, zorlu asfalt etaplarda hem bireysel hem de takım performansıyla dikkat çekti. Kenya’daki ilk galibiyetinin ardından formunu sürdüren Katsuta, kariyerinde ilk kez şampiyona liderliğine yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Zemin koşulları zorladı

Hafta sonu boyunca değişken zemin koşulları sürücüler için büyük zorluk yaratırken, Toyota pilotları kritik anlarda hata yapmayarak öne çıktı. Elfyn Evans ve Oliver Solberg ise yaşadıkları sorunlara rağmen pazar günü maksimum puanları toplayarak takıma önemli katkı sağladı. Bu sonuçlarla Toyota, Markalar Şampiyonası’ndaki liderliğini 65 puan farkla pekiştirdi. Ralli sonunda Katsuta 81 puanla Pilotlar Şampiyonası’nda zirveye yerleşirken, Evans 74 puanla ikinci, Solberg ise 68 puanla üçüncü sırada yer aldı.

TOYOTA GAZOO Racing Dünya Ralli Takımı’nın müdür yardımcısı Juha Kankkunen, yarışı değerlendirerek, “Katsuta’nın üst üste ikinci galibiyetini alması ve bir Japon sürücünün bir Japon üreticiyle şampiyonada liderlik yapmasını görmek bizi mutlu ediyor. Bu daha önce hiç gerçekleşmemişti. Tüm pilotlarımız iyi sürüş ortaya koydular ve bu, takımımızın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor” dedi.

Sezonun bir sonraki yarışı, 23-26 Nisan tarihleri arasında Kanarya Adaları’nda gerçekleştirilecek. Kanarya Adaları Rallisi, dağlık etapları, volkanik lavdan oluşan, aşındırıcı ve yüksek tutunma özelliğine sahip bir yüzeyle pilotları zorlayacak.