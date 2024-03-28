  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zulmetmediği kimse yok! İstanbul'un püsküllü belası... Herkes isyanda, herkes mutsuz...

'İstanbul için Hızlı ve Sağlam Adımlar'... Murat Kurum'dan önemli açıklamalar

Pamukçu: Bu seçim bir beka seçimidir

Bu kadar gaza tüp bile dayanmaz! Seçimlere saatler kala Özgür Özel uçuşa geçti

İstanbul yanıyor Ekrem seyrediyor

Son seçim anketi yayımlandı! CHP elindeki büyükşehri büyük farkla AK Parti'ye kaybediyor

‘Bilmiyorum ve hatırlamıyorum’ modası! CHP’liler toplu hafıza kaybına uğradı

Sinan Burhan ismini bile açıkladı! İşte YRP’deki istifaların perde arkası

ABD’den şaka gibi açıklama: ‘Gazze’deki geçici limanın güvenliğinden İsrail sorumlu olacak’

CHP'li isimden 'İmamoğlu' açıklaması! Partisi de logosu da hazır
Otomotiv Toyota kaldığı yerden devam ediyor
Otomotiv

Toyota kaldığı yerden devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-03-28 15:40:00 -
Toyota kaldığı yerden devam ediyor

Toyota, toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik ruhuyla 2019’da başlattığı ancak pandemi ve proje dönemlerinde ara verdiği “Önce Bağış Sonra Fabrika Turu” projesini yeniden hayata geçirdi.

Kapılarını umut ve toplumsal faydanın üretildiği yere de açan Toyota, teknik gezi taleplerini anlamlı bağışlara dönüştürerek, Darüşşafaka Cemiyeti, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ve DenizTemiz Derneği (TURMEPA) gibi sivil toplum kuruluşlarına destek olma imkânı sunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23