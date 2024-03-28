Toyota kaldığı yerden devam ediyor
Toyota, toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik ruhuyla 2019’da başlattığı ancak pandemi ve proje dönemlerinde ara verdiği “Önce Bağış Sonra Fabrika Turu” projesini yeniden hayata geçirdi.
Kapılarını umut ve toplumsal faydanın üretildiği yere de açan Toyota, teknik gezi taleplerini anlamlı bağışlara dönüştürerek, Darüşşafaka Cemiyeti, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ve DenizTemiz Derneği (TURMEPA) gibi sivil toplum kuruluşlarına destek olma imkânı sunuyor.