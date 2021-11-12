Toygun Atilla Hürriyet'ten istifa etti! 'Sen ne dayanmışsın be abi'

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Türkiye’nin en karanlık günlerinde attığı manşetlerle, darbeciler de dahil siyasete yön veren isimlere tetikçilik yapan Ertuğrul Özkök'ün, Hürriyet gazetesinden kovulmasından sonra gazeteci Toygun Atilla da istifa etti.

Skandal manşetlere; kör, sağır, dilsiz kalmıştı!

Hürriyet'te görev aldığı 29 yıl boyunca atılan bütün skandal manşetler karşısında; kör, sağır dilsiz kalan Atilla, ayrılık haberini Twitter hesabından duyurdu.

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'ya "Ya uy ya çekil" diye tehdit savrulunca görevini bırakıp gitmeyen, "Gerekirse silah bile kullanırız" manşetini umursamayan, "Karargah rahatsız" denmesinden 'rahatsız' olmayan, "411 el kaosa kalktı" sözleri ile provokasyon yapılırken "Ne kaosu?" diye soramayan, bir darbeci general, Başbakan'a küfrederken gazetesi, "Daha ağır sözler gelecek" diye tehdit savurunca, "Bu ne rezalet" tavrını ortaya koyamayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Muhtar bile olamaz" denildiğinde maç seyreder gibi seyreden, Ahmet Kaya için "Vay Şerefsiz" manşeti atılıp sürgüne gitmesine sebep olunurken, gözünü kapatıp verilen görevini sürdüren Toygun Atilla, veda mesajında "Kalbini kırdıklarımız olduysa affola." dedi.

Atilla, şunları söyledi:

"29 yıl önce 21 yaşında kapısından girdiğim ve yıllarca tutku ile çalıştığım Hürriyet’ten emekliliğimizi isteyerek alnımız açık, başımız dik olarak ayrıldık. Acısı ile tatlısı ile bir ömür geçirdik. Sürçü lisan ettiklerimiz, bilmeden kalbini kırdıklarımız olduysa affola."

Sen ne çekmişsin be abi!



