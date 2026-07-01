Toy: Sivas olayları birliğimizi hedef alan karanlık bir provokasyondur

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, yakın tarihin en acı sayfalarından biri olan 2 Temmuz Sivas olaylarının yıl dönümü vesilesiyle anma ve kınama konuşmaları gerçekleştirildi. AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Genç Toy, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada toplumsal barış vurgusu yaptı.

"Toplumsal Huzuru Hedef Alan Karanlık Provokasyonlar"

Gazi Meclis'te söz alarak Sivas olaylarının yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Rukiye Genç Toy, geçmişte yaşanan bu tür trajedilerin arka planına dikkat çekti. Yaşananların toplumsal hafızada derin yaralar açtığını ifade eden Toy, şu tespitlerde bulundu:

"Sorumluları En Güçlü Şekilde Telin Ediyorum"

Konuşmasında, bu acı olayların bir daha tekerrür etmemesi için milletçe el ele verilmesi gerektiğinin altını çizen AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Genç Toy, milletimizin kardeşliğine kasteden bu acı hadiseleri ve bu olayların arkasındaki tüm sorumlularını bir kez daha en güçlü şekilde telin ettiğini belirtti. Toy, olaylarda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerken, geride kalan kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temennilerini iletti.