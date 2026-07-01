UNRWA ‘Kırılma noktasında’: Guterres'ten acil destek çağrısı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), yaşadığı derin mali kriz nedeniyle faaliyetlerini sürdürebilmek için acil finansman arıyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Genel Kurul'un gönüllü katkılara ilişkin özel toplantısında yaptığı konuşmada, kurumun 100 milyon dolarlık finansman açığıyla karşı karşıya olduğunu ve mevcut koşullarda faaliyetlerini sürdürmesinin giderek zorlaştığını söyledi.

FİNANSMAN AÇIĞI BÜYÜYOR

Guterres, işgal altındaki Filistin topraklarında uygulanan kapsamlı kısıtlamaların UNRWA'nın çalışmalarını aksattığını, nakit sıkıntısının ise kurumu "kırılma noktasına" taşıdığını ifade etti.

"Üye devletlerin acil desteği ve mali katkısı olmadan bu şekilde faaliyetlerini sürdüremezler." diyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kurumun İsrail'in Hamas'la bağlantı suçlamalarının ardından reformlar yaptığını ve faaliyetlerini daha şeffaf hale getirmek için önemli adımlar attığını belirtti.

UNRWA, Gazze, Batı Yaka, Lübnan, Ürdün ve Suriye'de 2.6 milyon Filistinliye yardım, eğitim, sağlık, sosyal hizmet ve barınma desteği sağlıyor.

HİZMETLER DARALDI, BAĞIŞLAR YETERSİZ KALDI

Guterres, UNRWA'nın bu yıl hizmet saatlerini yüzde 20 azalttığını, yerel personelin maaşlarında kesintiye gittiğini ve uluslararası kadroların yüzde 15'ini boş bıraktığını açıkladı.

"Bundan sonraki herhangi bir kesinti koşulları kırılma noktasının ötesine taşıyabilir" ifadelerini kullanan Guterres, kurumu hedef alan dezenformasyon kampanyaları, operasyonel kısıtlamalar ve diplomatik engellerin hem Filistinlileri hem de UNRWA çalışanlarını olumsuz etkilediğini söyledi. Ayrıca ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 390 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiğini belirtti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric ise UNRWA'nın "varoluşsal bir krizle" karşı karşıya olduğunu ifade etti. UNRWA'nın internet sitesindeki verilere göre kurum, 2025 yılında 887 milyon dolar taahhüt ve 829 milyon dolar katkı aldı. Ancak bu rakam, 3.3 milyar dolarlık toplam finansman ihtiyacının yalnızca yüzde 27'sini karşılıyor.