Tövbe yarabbi tövbeeeee! Estağfirullaaaaah, nesteuzübillâââââh...! Senin ağzın ne söylüyor Ali Babacan

Murat Bardakçı, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, geçen akşam Fox TV’ye çıkıp altılı masanın aylardır bitmek bitmeyen Cumhurbaşkanı adayı belirleme koşuşturmasından bahsederken bu işin “beyaz duman” ile neticeleneceği yönündeki sözlerini değerlendirdi. Babacan'ın “En sonunda altılı masadan bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde de diyeceğiz ki hayırlı olsun” sözlerini aktaran Bardakçı, "Vatikan’daki Sitine Kilisesi’nin bacasından beyaz dumanın görünmesinden hemen sonra, kardinaller yeni Papa’nın bu makama hakikaten geçip geçemeyeceğini belirlemek için adamın bir taraflarını kontrol ederler! Papa seçilen kardinal cübbe giyip alt kısmında yuvarlak bir deliğin bulunduğu özel bir sandalyeye oturur ve kardinallerin en yaşlısı kolunu sandalyenin altına uzatıp söylemesi ayıptır, Papa Hazretleri’nin şeylerinin olup olmadığına bakar, aradığını bulunca da sevinç içerisinde 'Testiculos habet et bene pendentes' diye müjde verir ve kardinaller Papa Hazretleri’nin yüzüğünü öpüp biat etmek için kuyruğa girerler" ifadelerini kullandı.

İşte Habertürk'teki o bomba yazı:

"Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçen akşam Fox TV’ye çıkıp altılı masanın aylardır bitmek bitmeyen Cumhurbaşkanı adayı belirleme koşuşturmasından bahsederken bu işin “beyaz duman” ile neticeleneceğini söyledi ve “En sonunda altılı masadan bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde de diyeceğiz ki hayırlı olsun” sözlerini etti...

Babacan’ın bahsettiği “beyaz duman”ın ne olduğunu herhalde bilirsiniz: Papalık makamı herhangi bir sebeple boşaldığında kardinaller yeni Papa’yı seçmek için Vatikan’daki Sistine Kilisesi’ne kapanıp dünya ile teması keser, oylama üstüne oylama yaparlar. Sonuç vermeyen her oylamanın ardından kilisenin bacasından siyah duman yükselir, yeni Papa seçildiği zaman beyaz duman görünür.

Ali Babacan “beyaz duman” demekle işte bunu kastediyor ama benzetmesinde bir garabet var: Altılı masada sanki cumhurbaşkanı adayı değil, Papa seçiliyor!

Ama “beyaz duman”dan sonra yapılan ve ayrıntılarını açık açık yazmaya edebimin müsaade etmediği bir iş daha vardır:

Vatikan’daki Sitine Kilisesi’nin bacasından beyaz dumanın görünmesinden hemen sonra, kardinaller yeni Papa’nın bu makama hakikaten geçip geçemeyeceğini belirlemek için adamın bir taraflarını kontrol ederler! Papa seçilen kardinal cübbe giyip alt kısmında yuvarlak bir deliğin bulunduğu özel bir sandalyeye oturur ve kardinallerin en yaşlısı kolunu sandalyenin altına uzatıp söylemesi ayıptır, Papa Hazretleri’nin şeylerinin olup olmadığına bakar, aradığını bulunca da sevinç içerisinde “Testiculos habet et bene pendentes” diye müjde verir ve kardinaller Papa Hazretleri’nin yüzüğünü öpüp biat etmek için kuyruğa girerler!

“Testiculos habet et bene pendentes” ibâresinin tam tercümesini yazmaya kusura bakmayın ama edebim müsait değil; sadece “Maaşallah, takım taklavat yerinde” meâlinde Latince bir söz olduğunu söylemekle yetineceğim...

Kırmızı cüppeli ve külâhlı yaşlı-başlı kardinallerin yeni Papa’nın bir tarafını böyle kurcalamalarının sebebi vardır: 853 senesinde Joan adında bir kadını erkek zannederek Papa seçip “Sekizinci John” unvanını vermişler ama kadın birkaç ay sonra âyinin ortasında pat diye doğuruverince rezil olup hem kadını hem de bebeğini hemen orada parçalamış ve bundan böyle seçilecek Papalar’ın erkek olduklarını garantiye almak maksadıyla bu testis muayenesi âdetini getirmişlerdir!

Ali Babacan’ın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini Papa seçimine benzeterek “Altılı masadan bir beyaz duman tütecek ve diyeceğiz ki hayırlı olsun” sözleri bana işte bu malûm muayeneyi hatırlattı...

Beyaz duman tüttü diyelim ama sonrasında ne yapılacak?

Tövbe yarabbi tövbeeeee! Estağfirullaaaaah, nesteuzübillâââââh...!

Bugün böyle ayıp şeyler yazmamın vebâli hem vallahi, hem billâhi bana ait değil! Beni, muhafazakâr camiadan gelip de altılı masayı Papa seçimine benzetip beyaz duman yükseleceğini söyleyen Ali Bey yoldan çıkarttı!"