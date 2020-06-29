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Aktüel

Tövbe ettiği hırsızlığı yeniden yaparken yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 22:45:16 -
Tövbe ettiği hırsızlığı yeniden yaparken yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, hırsızlık yaparken yakalanınca tövbe ettiği için polislerin maddi yardımda bulunduğu kişi, yine hırsızlık yaparken yakalandı.

Muratpaşa ilçesinde Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir apartmanın önündeki bisikletin çalındığı ihbarı üzerine araştırma yapan polis ekipleri, şüpheli Hüseyin B'yi (40) yakaladı.

Gözaltına alınan Hüseyin B'nin bir süre önce yine hırsızlık yaptığı için yakalandığı, tövbe etmesi üzerine polislerin aralarında para toplayarak kendisine yardım ettiği, çıkarıldığı mahkemece de serbest bırakıldığı öğrenildi.

Hüseyin B'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

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