  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beşikçioğlu’nun yerine geçen isim belli oldu! Cumhur ittifakı desteğiyle CHP’li Dilber seçildi Leş kokunun kaynağı Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı! Kendisi Terörsüz Türkiye’ye hayır derken fabrikası halka terör estiriyordu Irak'ta sahte örgüt binalarına büyük darbe! 6 milyon silah veri bankasına yüklendi! Falyalı cinayeti davasında yer yerinden oynadı! Mahkemeden Süleyman Soylu kararı! Koyunları kesip kendileri ‘DEM’lendiler! Yöneticilere et, işçiye tavuk döner 32 yıl 9 ay ceza almıştı! Cinsel istismar davasında şaşırtan karar Rüşvetçi Yalım'ın araçları satışa çıkarıldı! İşte 26 araç için istenen rekor bedel Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı Aselsan’dan “Gemilerin muhafızı” Gökdeniz paylaşımı Kardeşlik Yasası’na hangi parti ne oy verecek? İYİ Parti’den ‘hayır’ SP’den şartlı destek
Spor Tour OF Ordu 2026 için geri sayım başladı: Dünyaya tanıtılacak
Spor

Tour OF Ordu 2026 için geri sayım başladı: Dünyaya tanıtılacak

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tour OF Ordu 2026 için geri sayım başladı: Dünyaya tanıtılacak

Ordu, Karadeniz'in eşsiz parkurlarında uluslararası bisiklet dünyasını ağırlamaya hazırlanıyor.

Ordu, 15-16 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenlenecek Tour of Ordu ile uluslararası bisiklet dünyasının önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bisiklet Federasyonu ortaklığında gerçekleştirilecek Tour of Ordu, 2026 UCI Uluslararası Yarış Takvimi'nde yer alan, UCI Europe Tour kapsamında UCI 1.2 kategorisinde düzenlenen iki uluslararası erkek elit yol yarışını Ordu'da buluşturacak.

Organizasyon kapsamında iki ayrı yarış düzenlenecek: Ordu Coast to Summit ve Ordu Black Sea Classic. Karadeniz kıyılarından yüksek rakımlı yaylalara uzanan parkurlar, sporculara dayanıklılık, teknik beceri ve taktiksel mücadelenin öne çıkacağı zorlu bir yarış deneyimi sunacak.

ULUSLARARASI KATILIM

Tour of Ordu 2026'da Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Japonya, Endonezya, Malezya, Güney Afrika, Çin, ABD, Kazakistan, Suudi Arabistan ve Avustralya'dan toplam 17 takım mücadele edecek.
Organizasyonda UCI ProTeam, UCI Continental Team, National Team, Regional Team ve Club Team statüsündeki ekipler mücadele edecek.
Uluslararası katılımıyla Tour of Ordu, Ordu'nun doğal ve kültürel zenginliklerini dünya bisiklet kamuoyuyla buluştururken, kentin uluslararası spor ve turizm görünürlüğüne de katkı sağlayacak.

İKİ ULUSLARARASI YARIŞ, TEK BÜYÜK ORGANİZASYON

Tour of Ordu kapsamında iki gün boyunca düzenlenecek iki ayrı UCI 1.2 yarışı, farklı parkur karakterleriyle sporculara üst düzey bir mücadele sunacak.
Ordu Coast to Summit, Karadeniz kıyısından yüksek rakımlı bölgelere uzanan parkuruyla özellikle tırmanış ve dayanıklılık gücünü ön plana çıkaracak.
Ordu Black Sea Classic ise sahil yollarından iç kesimlere ve yüksek rakımlı bölgelere uzanan yapısıyla farklı bir yarış karakteri ortaya koyacak ve Perşembe Yaylası Karga Tepesi'ndeki finişiyle tamamlanacak.

ROTALAR

Ordu Coast to Summit
106 km | 2.794 m toplam irtifa kazanımı
Ordu'dan start alacak yarış, 6,3 kilometrelik nötral başlangıcın ardından Mesudiye yönünde ilerleyerek yüksek rakımlı parkurlarda devam edecek ve Keyfalan Yaylası'nda finişe ulaşacak.
Güzergâh:
Ordu → Eskipazar → Uzunisa → Kökenli → Dedeli → Mesudiye → Çiftlik → Sarıcagıcı Mahallesi → Güneyce → Ulugöl Yaylası → İlisana Yaylası → Keyfalan Camii → Keyfalan Yaylası
Ordu Black Sea Classic
119,1 km | 2.708 m toplam irtifa kazanımı
Ordu'dan start alacak yarış, 3,5 kilometrelik nötral başlangıcın ardından Karadeniz sahilinden iç kesimlere ve yüksek rakımlı bölgelere uzanan parkuruyla devam edecek. Yarış, Perşembe Yaylası – Karga Tepesi'nde sona erecek.

Güzergâh:
Ordu → Perşembe → Mersin → Çaka Plajı → Yason Burnu → Kovanlı → Okçulu → Yalıköy → Bolaman → Gaga Gölü → Kulakköy → Kayatepe → Çatalpınar → Sayacatürk → Kabataş → Aybastı → Çakırlı → Kabaktepe Mesire Yeri → Perşembe Yaylası – Karga Tepesi

TOUR OF ORDU, KARADENİZ'İN YENİ ULUSLARARASI SPOR MARKASI OLACAK

Tour of Ordu, yalnızca bir yol bisikleti yarışının ötesinde; spor, turizm, doğa ve kültürü aynı organizasyonda buluşturan uluslararası bir marka etkinliği olarak öne çıkıyor.
Karadeniz'in eşsiz coğrafyasını bisikletin evrensel diliyle dünyaya tanıtmayı hedefleyen organizasyon, Ordu'nun uluslararası spor takvimindeki görünürlüğünü artırırken, bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini geniş kitlelerle buluşturacak.
Uluslararası bisiklet organizasyonlarının destinasyon tanıtımı, spor turizmi, yerel ekonominin desteklenmesi ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir rol oynadığı vurgulanıyor.

ORDU DÜNYAYA TANITILACAK

Tour of Ordu kapsamında gerçekleştirilecek yarışların ulusal ve uluslararası yayınlarla geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. Yarış görüntüleriyle birlikte Ordu'nun sahilleri, yaylaları, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri uluslararası izleyicilere aktarılacak.

Karadeniz'in kıyısından dağlarına ve yaylalarına uzanan parkurlarıyla Tour of Ordu, Ordu'nun doğal güzelliklerini ve turizm potansiyelini uluslararası bisiklet dünyasıyla buluşturacak.
Doğal güzellikleri, güçlü organizasyon altyapısı ve uluslararası standartlardaki parkurlarıyla Tour of Ordu'nun Türkiye'nin önemli bisiklet organizasyonları arasında kalıcı bir yer edinmesi hedefleniyor.

TOUR OF ORDU 2026

15 Ağustos 2026
Ordu Coast to Summit
106 km | 2.794 m toplam irtifa kazanımı
16 Ağustos 2026
Ordu Black Sea Classic
119,1 km | 2.708 m toplam irtifa kazanımı
17 Takım | 11 Ülke | UCI 1.2 | UCI Europe Tour

Hızlı kilo vermek daha mı kolay? Basit çözüm metabolizmayı bile durdurmaz ama tehlike büyük
Hızlı kilo vermek daha mı kolay? Basit çözüm metabolizmayı bile durdurmaz ama tehlike büyük

Kadın - Aile

Hızlı kilo vermek daha mı kolay? Basit çözüm metabolizmayı bile durdurmaz ama tehlike büyük

Uzun yaşam sırrı ne diyet ne egzersiz, sadece bu! Bugün yaparsanız uzun yaşarsınız: İnsan ömrünü uzatmanın sırrı
Uzun yaşam sırrı ne diyet ne egzersiz, sadece bu! Bugün yaparsanız uzun yaşarsınız: İnsan ömrünü uzatmanın sırrı

Sağlık

Uzun yaşam sırrı ne diyet ne egzersiz, sadece bu! Bugün yaparsanız uzun yaşarsınız: İnsan ömrünü uzatmanın sırrı

Soran çok ama alan yok Milli Yıldızımızı: Arda Güler konusunda Mourinho'yu bu sefer uyardılar!
Soran çok ama alan yok Milli Yıldızımızı: Arda Güler konusunda Mourinho'yu bu sefer uyardılar!

Spor

Soran çok ama alan yok Milli Yıldızımızı: Arda Güler konusunda Mourinho'yu bu sefer uyardılar!

En yüksek riskli B Rh+ : Uzmanlara göre onlar... Kan grubuna göre hangi hastalığınız olabilir?
En yüksek riskli B Rh+ : Uzmanlara göre onlar... Kan grubuna göre hangi hastalığınız olabilir?

Sağlık

En yüksek riskli B Rh+ : Uzmanlara göre onlar... Kan grubuna göre hangi hastalığınız olabilir?

İşte bu hiç beklenmiyordu! İyi haber gelecek mi İngiltere'den...
İşte bu hiç beklenmiyordu! İyi haber gelecek mi İngiltere'den...

Spor

İşte bu hiç beklenmiyordu! İyi haber gelecek mi İngiltere'den...

Vücudunuzda esas zarar veren parmak arası terlikler değil sebebi o: Gerekli olan açık ve net maddeler
Vücudunuzda esas zarar veren parmak arası terlikler değil sebebi o: Gerekli olan açık ve net maddeler

Kadın - Aile

Vücudunuzda esas zarar veren parmak arası terlikler değil sebebi o: Gerekli olan açık ve net maddeler

Pişman oldu ve isyan bayrağını çekti! O harekat ortaya çıktı.. 'Bırakın beni Galatasaray'a gideyim'
Pişman oldu ve isyan bayrağını çekti! O harekat ortaya çıktı.. 'Bırakın beni Galatasaray'a gideyim'

Spor

Pişman oldu ve isyan bayrağını çekti! O harekat ortaya çıktı.. 'Bırakın beni Galatasaray'a gideyim'

Galatasaray’da üst üste yaşanan sıcak gelişmelerin ardından... Dursun Özbek toplantıya katılmadı!
Galatasaray’da üst üste yaşanan sıcak gelişmelerin ardından... Dursun Özbek toplantıya katılmadı!

Spor

Galatasaray’da üst üste yaşanan sıcak gelişmelerin ardından... Dursun Özbek toplantıya katılmadı!

Suudi Arabistan'dan almaya geliyorlar! Bu sefer durum çok ama çok ciddi...
Suudi Arabistan'dan almaya geliyorlar! Bu sefer durum çok ama çok ciddi...

Spor

Suudi Arabistan'dan almaya geliyorlar! Bu sefer durum çok ama çok ciddi...

Türkçenin doğru kullanımına rehber Dr. Murat Bulut’un "Doğru Yazma Sanatı" raflardaki yerini aldı
Türkçenin doğru kullanımına rehber Dr. Murat Bulut’un “Doğru Yazma Sanatı” raflardaki yerini aldı

Aktüel

Türkçenin doğru kullanımına rehber Dr. Murat Bulut’un “Doğru Yazma Sanatı” raflardaki yerini aldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23