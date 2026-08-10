  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye Somaliland planını çökertti Bir dönemin efsanesiydi: Türkiye'nin ünlü otobüs firması satılıyor Türkiye'nin beyaz eşya devinde büyük şok: Satışlar yüzde 50 düştü, işler hiç olmadığı kadar kötü Türkiye ile anlaştılar diye hava savunma sistemlerini ülkeden çekme kararı aldılar Günün en acı haberi İzmir'den 81 yaşında halen tezgahın başında! Dededen toruna 145 yıllık miras Real Madrid'in yıldızı Arda Güler İspanya'yı salladı Kolombiya'yı yıkan depremde ölü sayısı artıyor 15’inci yaşına böyle girdi! Dev panda Xing Mei’ye özel kutlama 22 milyar varil petrole sahip ada kayboldu! 500 yıldır vardı şimdi kimse bulamıyor
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Koreli turisti Taksim’de taciz eden şahıs yakalandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Koreli turisti Taksim’de taciz eden şahıs yakalandı

Taksim'de sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Güney Koreli yayıncıyı taciz eden şahıs yakalandı.

1
#1
Foto - Koreli turisti Taksim’de taciz eden şahıs yakalandı

Olay, Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir İstanbul’da bulunan ve withJENNY takma adıyla tanınan Güney Koreli yayıncı, kentte gezdiği anları takipçileriyle paylaşmak için canlı yayın açtı. Caddede yürüyen yayıncının yanına yaklaşan bir kişi, “Burada arkadaşın var mı?” diye sordu. Ardından yayıncıya kendisiyle kalmasını teklif eden kişi, kadının peşinden gitmeye başladı.

#2
Foto - Koreli turisti Taksim’de taciz eden şahıs yakalandı

Güney Koreli yayıncı, Türkçe bilmediğini belirterek kendisini takip eden kişiye İngilizce konuşması gerektiğini anlatmaya çalıştı. Buna rağmen yayıncının peşinden gitmeyi sürdüren kişi, bir süre sonra sokaktan uzaklaştı. Yaşananlar withJENNY’nin devam eden canlı yayınına yansıdı.

#3
Foto - Koreli turisti Taksim’de taciz eden şahıs yakalandı

Yayının başka bir bölümünde ise withJENNY’nin girdiği bir iş yerindeki konuşmalar dikkati çekti. İş yerindeki bir kişinin çevresindekileri yayın konusunda uyardığı duyuldu. Söz konusu kişinin, “O yayın yapıyor; sonra bizi reklam eder. Dikkat edin böyle şeylere. Uyanık olun, akıllı olun” dediği anlar yayına yansıdı.

#4
Foto - Koreli turisti Taksim’de taciz eden şahıs yakalandı

İstanbul’da yabancı yayıncıların karşılaştığı benzer bir olay Haziran ayında İstiklal Caddesi’nde yaşanmıştı. Canlı yayın yapan Japon turist, 60 yaşındaki bir kişinin tacizine maruz kalmıştı. Japon yayıncı olayın ardından çektiği videoda "Türk halkını çok seviyorum. Herkesin kavga etmeden dostça ve mutlu yaşamasını istiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri kimliğini tespit ettikleri şüpheli A.A. (59)'yı Sarıyer'de gözaltına aldı. Şüpheli hakkında “Cinsel taciz” suçundan adli işlem başlatılırken, Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca ise bin 764 lira idari para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

köylü

cinsel tacize "para cezasi" olmaz; ülkenin itibarini iki paralik ediyorlar, toplayin bu sapiklari sokaklardan artik!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
4 kişi hayatını kaybetti! Turistleri taşıyan helikopter ormana düştü
Dünya

4 kişi hayatını kaybetti! Turistleri taşıyan helikopter ormana düştü

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde turistik uçuş düzenleyen bir şirkete ait helikopterin ormanlık alana düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yit..
Falyalı cinayeti davasında yer yerinden oynadı! Mahkemeden Süleyman Soylu kararı!
Gündem

Falyalı cinayeti davasında yer yerinden oynadı! Mahkemeden Süleyman Soylu kararı!

Halil Falyalı cinayeti davasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında şok rüşvet iddialarında bulunan Söylemez kardeşlerin yargıland..
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'teki kritik teklife tam destek! CHP'nin tarihi süreçteki kararı netleşti!
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'teki kritik teklife tam destek! CHP'nin tarihi süreçteki kararı netleşti!

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi Genel Kurul'a gelirke..
Anlaşmanın arkasındaki gerçek isim herkesi şaşırttı! Peki bu hamle bölgesel dengeleri nasıl değiştirecek?
Gündem

Anlaşmanın arkasındaki gerçek isim herkesi şaşırttı! Peki bu hamle bölgesel dengeleri nasıl değiştirecek?

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın tama..
Sarımsak Festivali'nde feci kaza! 2 at öldü jokey yaralandı
Yerel

Sarımsak Festivali'nde feci kaza! 2 at öldü jokey yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamındaki at yarışlarında akılalmaz bir kaza ya..
Bahçeli, şovmen Dervişoğlu ile tokalaşmadı! Sözde milliyetçilere tokat gibi cevap
Gündem

Bahçeli, şovmen Dervişoğlu ile tokalaşmadı! Sözde milliyetçilere tokat gibi cevap

"Terörsüz Türkiye" için hazırlanan Kanun Teklifi'ne destek vermeyen, Meclis’e de Türk bayrakları ile gelip şova yeltenen sözde milliyetçi İ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23