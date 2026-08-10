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Spor Kulüp spekülatif haberlerden şikayetçi olmuştu! Galatasaray muhabiri Terzi gözaltına alındı
Spor

Kulüp spekülatif haberlerden şikayetçi olmuştu! Galatasaray muhabiri Terzi gözaltına alındı

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Kulüp spekülatif haberlerden şikayetçi olmuştu! Galatasaray muhabiri Terzi gözaltına alındı

Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi, Musiala transferi iddiaları ve kulübün yalanlaması sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla hareket eden emniyet güçleri, gazeteci hakkında daha önce başlatılan soruşturma kapsamında bu işlemi gerçekleştirdi.

Burak Doğan'ın haberine göre Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Terzi hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlaması kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.

Burhan Can Terzi, Galatasaray'ın Jamal Musiala transferiyle ilgili yaptığı haberler nedeniyle şikayet edilmişti. Galatasaray'ın söz konusu transfer haberlerine ilişkin tekzip yayınlamasının ardından Terzi'nin sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı.

 

Gözaltına alınan Burhan Can Terzi'nin soruşturma işlemlerinin devamı için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Terzi hakkındaki soruşturma işlemleri devam ediyor.

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Yorumlar

Asım keskin

Iddia ediliyor, duyular var, gibi cümleleri kullanarak manşetleri tirmakayip yalan haberden para kazanan sadece bu sözde g azezwciker dwgilki bir suru
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