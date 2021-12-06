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Spor Tour of Antalya Powered By Akra 10-13 Şubat'ta gerçekleşecek
Spor

Tour of Antalya Powered By Akra 10-13 Şubat'ta gerçekleşecek

Katılımcı takımların kalitesi, parkurlarının Antalya’nın simge noktalarından geçmesi ve doğal güzellikleri, nitelikli organizasyon yapısı ile birlikte tecrübeli görevli ve gönüllüleriyle küresel bisiklet dünyasında saygın bir yere sahip olan Tour of Antalya powered by AKRA 2022, 10-13 Şubat tarihleri arasında, dördüncü kez gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 14:47:00 -
Tour of Antalya Powered By Akra 10-13 Şubat'ta gerçekleşecek

Katılımcı takımların kalitesi, parkurlarının Antalya’nın simge noktalarından geçmesi ve doğal güzellikleri, nitelikli organizasyon yapısı ile birlikte tecrübeli görevli ve gönüllüleriyle küresel bisiklet dünyasında saygın bir yere sahip olan Tour of Antalya powered by AKRA 2022, 10-13 Şubat tarihleri arasında, dördüncü kez gerçekleştirilecek. 

Her yıl belirlenen temalarıyla fark oluşturan Tour of Antalya’nın 2022 yılı teması iklim değişiklikleri ve etkileri ile mücadele için acilen harekete geçmek adına “İklim Sorunu” olarak belirlendi. Tour of Antalya powered by AKRA 2022’de, bu konuda bir farkındalık sürüşü de gerçekleştirilecek ve herkes bu konuda eyleme geçmeye çağrılacak.
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun yanı sıra ilçe belediyeleri ve Antalya merkezli kamu kurumlarının ve kuruluşların destek verdiği Tour of Antalya powered by AKRA, 2022 yılında da Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından, AKRA Hotels ana sponsorluğunda; Corendon Airlines, Fraport TAV Antalya Havalimanı ve Diana Travel’ın co-sponsorluğunda düzenlenecek.
Organizasyona katılacak takımlar ise kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak. Tour of Antalya powered by AKRA, Covid-19 salgını sebebiyle verilen bir yıllık aranın ardından bir kez daha Antalya’da üst düzey bisiklet heyecanı yaşanmasını sağlayacak.
Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) 2022 takviminde de yer alan ve 2.1 kategorisinde gerçekleştirilecek dev organizasyonun etap programı ise şu şekilde olacak:

10 Şubat 2022: Antalya - Antalya
11 Şubat 2022: Kemer - Antalya
12 Şubat 2022: Aspendos - Termessos
13 Şubat 2022: Side - Antalya

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