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Spor

Toulouse, teknik direktörlük için Patrice Garande ile anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 16:27:24 -
Toulouse, teknik direktörlük için Patrice Garande ile anlaştı

İSTANBUL (AA) - Fransa'da küme düşürülüp düşürülmeyeceği konusundaki belirsizlik süren Toulouse, teknik direktörlük için Patrice Garande ile anlaşma sağladı.

Toulouse Kulübü, 59 yaşındaki Fransız teknik direktör Garande ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Garande, son olarak 2012-2018 yıllarında Caen'i çalıştırmıştı.

Teknik direktör Antoine Kombouare'nin ocakta kulüpten ayrılmasının ardından B takımını çalıştıran Denis Zanko görevi devralmıştı.


- Toulouse hakkındaki belirsizlik


Öte yandan Toulouse'un hangi ligde mücadele edeceği konusundaki belirsizlik sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonu sonlandırılarak Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) lideri Paris Saint-Germain şampiyon ilan edilmiş, son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse ise küme düşürülmüştü.

Fransa'da Danıştay, küme düşürülen Amiens ve Toulouse hakkındaki kararı askıya almış ve 2020-2021 sezonu Ligue 1 formatının yeniden gözden geçirilmesi konusunda öneride bulunmuştu.

Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Yönetim Kurulu ise Ligue 1'in 20 yerine 22 takımla oynanmasının fikstür yoğunluğu yaratacağından dolayı mümkün olmadığı yönünde oy çokluğuyla karar almıştı.

Kararın, LFP'nin yarın yapılacak genel kurul toplantısında onaya sunulması bekleniyor.


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