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Spor

Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaptı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Premier Lig'e verilen arada 27 yaşındaki Güney Koreli futbolcu askere gitti ve 3 haftalık zorunlu eğitim kampı görevini bitirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:21:00 -
Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaptı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Son Heung-min, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada zorunlu askerlik görevini yerine getirdi.

İngiliz kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son Heung-min, Güney Kore'deki zorunlu askerlik görevini tamamladı. Gelecek hafta Londra'ya dönecek. Tebrikler ve görüşmek üzere." ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki Son, bugün ülkesi Güney Kore'de Jeju Adası'ndaki deniz piyade talim kampında 3 haftalık askerlik eğitimi görevini bitirdi.

Güney Koreli futbolcunun askerlik görevini tamamen yerine getirmesi için 2023 yılına kadar kamu hizmeti yükümlülüklerini tamamlaması gerekiyor.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle askıya alınan liglerin mayıs ayında da başlamayacağı açıklanmıştı.


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