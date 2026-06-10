Tottenham’dan dikkat çeken hamle! Ben Davies ile sözleşme uzatıldı

İngiltere Premier Lig’in köklü ekiplerinden Tottenham, 2014 yılından bu yana kulübe canı pahasına hizmet eden 33 yaşındaki tecrübeli Galli savunma bakanı Ben Davies’in sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını ilan etti. İngiliz ekibinin zaferlerinde sarsılmaz bir siper olan ve kulüple birlikte UEFA Avrupa Ligi kupasını havaya kaldıran emektar futbolcu için yönetimden övgü dolu açıklamalar gelirken, kurulan siber ve fiziki barikatın lojistik nizamı 1 yıl daha sağlama alınmış oldu.