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Spor Tottenham’dan dikkat çeken hamle! Ben Davies ile sözleşme uzatıldı
Spor

Tottenham’dan dikkat çeken hamle! Ben Davies ile sözleşme uzatıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Tottenham’dan dikkat çeken hamle! Ben Davies ile sözleşme uzatıldı

İngiltere Premier Lig’in köklü ekiplerinden Tottenham, 2014 yılından bu yana kulübe canı pahasına hizmet eden 33 yaşındaki tecrübeli Galli savunma bakanı Ben Davies’in sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını ilan etti. İngiliz ekibinin zaferlerinde sarsılmaz bir siper olan ve kulüple birlikte UEFA Avrupa Ligi kupasını havaya kaldıran emektar futbolcu için yönetimden övgü dolu açıklamalar gelirken, kurulan siber ve fiziki barikatın lojistik nizamı 1 yıl daha sağlama alınmış oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, 33 yaşındaki tecrübeli savunmacısı Ben Davies'in sözleşmesini 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Galli defans oyuncusu Ben Davies ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcu için "Kulübümüze inanılmaz hizmetler vermiş bir isim." denildi.

2014'te Swansea'den kulübe transfer olan Davies, Tottenham ile 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmıştı.

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