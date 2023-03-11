TotalEnergies’den tarıma destek kampanyası

TotalEnergies’in tarım profesyonellerinin ihtiyaçlarını karşılamak için formüle ettiği eksiksiz ürün yelpazesini tercih edenler, büyük avantaj yakalayacak. 1 – 30 Mart tarihleri arasındaki kampanya kapsamında bölge distribütörlerinden aynı tip ambalajlı üründen her 10 adetlik alım yapan istasyonlara aynı üründen 1 adet hediye edilecek.

TotalEnergies’in tarım sektöründeki ekipmanlara uygun maliyetli ve pratik çözümler sağlamak üzere geliştirilen ürün serisi sürtünmeyi önemli ölçüde azaltıyor, aşırı ısınmayı önlemeye yardımcı oluyor. Motoru temiz tutarken, korozyona karşı koruyarak onarım ihtiyacı azalan ekipmanın ömrünü de uzatıyor. TotalEnergies Turkey Pazarlama Ticari Direktörü Mehmet Selçuk, kampanyaya ilişkin şunları söyledi:

“TotalEnergies olarak tarım ekipmanları için geliştirdiğimiz yüksek performanslı madeni yağ serisi ile sektöre özel çözümler sunuyoruz. 60 yılı aşkın süredir sektörün en zorlu ihtiyaçlarını karşılayan ürünlerimiz başlıca tarım ve ağır dizel araç üreticileri (Orijinal Ekipman Üreticileri - OEM’ler) tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Operasyonel verimliliği artırmak için birinci sınıf ürünler ve kişiye özel çözümler sunuyoruz. Ürünlerimiz ekipmanlar için yüksek performans sunarken çalışma süresini artırıyor ve bakım maliyetlerini düşürüyor. Kampanyamız dahilinde, tarım makinaları ve traktörlere özel ürettiğimiz yüksek performanslı fren ve hidrolik yağı DYNATRANS MP, yine tarım makinaları ve traktörlere yüksek performans sunan motor yağı TRACTAGRI HDM 15W-40, dizel araçlar için geliştirdiğimiz motor yağı RUBIA Fleet HD 300 20W-50 ve hidrolik sistem yağı AZOLLA’nın ZS 46 ve ZS 68 çeşidinde büyük avantaj sağlıyoruz. Tarıma destek kampanyamızın sektör tarafından büyük ilgi göreceğine inanıyoruz.”