TotalEnergies ve Stellantis ortaklığı Antalya’da güven tazeledi

Toplantının ilk günü Stellantis Türkiye Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın tarafından konuşma yapması için sahneye davet edilen TotalEnergies Turkey Pazarlama Genel Müdürü Emre Şanda, iki şirket arasındaki 55 yıllık başarı hikayesine vurgu yaptı. Geçen yıl, Peugeot, Citroën ve DS Automobiles ve Opel markalarına yönelik iş ortaklıklarının beş yıl için yenilendiğini hatırlatan Şanda, “İş modelleri, ürünler, teknolojiler tamamen değişiyor ama bir şekilde güven ortamı oluşturan, belli sinerjileri bir araya getiren ortaklar arasında iş birliği devam ediyor. İki görevimiz var, katma değerli bir iş ortağı olarak hayatınızda yer almak ve şirketlerimiz arasında yıllardır devam eden uluslararası anlaşmanın bizim üzerimize düşen gerekliliklerini eksiksiz yerine getirmek. TotalEnergies olarak Stellantis’in tercihi olmaktan ve iş birliğimizi güçlendirmekten gurur duyuyoruz” dedi.

1968 yılında Citroën markası ile temelleri atılan TotalEnergies ve Stellantis iş birliği Peugeot, DS Automobiles, Vauxhall ve Opel’in de dahil olmasıyla birlikte Stellantis çatı markasına ait tüm otomotiv markalarını kapsayacak biçimde yıllardır devam ediyor. Dünya genelinde ilgili beş Stellantis markasının tesislerinde üretilen araçların ilk dolum yağları TotalEnergies tarafından tedarik ediliyor. Bununla beraber yeni mobilite çözümleri için ortak AR-GE çalışmaları, satış sonrası servis ağlarında tavsiye anlaşması ve motor sporları iş birlikleri bulunuyor.