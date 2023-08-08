TotalEnergies, Mercedes-Benz Türk otobüslerine ilk dolum şanzıman yağı tedarik edecek

TotalEnergies Turkey Pazarlama Genel Müdürü Emre Şanda, “Farklı tiplerde madeni yağ tedarikini yaptığımız araçlara bir yenisini daha ekledik. Kuzey Amerika pazarı için özel olarak tasarlanan Mercedes-Benz Türk otobüslerinin ilk dolum şanzıman yağını tedarik edeceğimiz için mutluyuz. Bu iş birliği; kalitesi, üstün teknolojisi ve performansı ile TotalEnergies Madeni Yağlar’ın başarısını bir kez daha tescillemiş oldu. Mercedes-Benz Türk ile yarattığımız sinerjinin markamızı daha iyi yerlere taşıyacağına inanıyoruz” dedi.

TotalEnergies Turkey Pazarlama, İzmir Menemen’deki en üst düzey uluslararası ve yerel standartları karşılayan madeni yağ harmanlama tesisinde yılda yaklaşık 50 bin ton madeni yağ, antifiriz ve özel ürünün üretimini yaparak otomotiv, endüstri ve deniz taşımacılığı sektörlerine hem doğrudan hem de distribütörleri aracılığıyla ürün tedarik ediyor.

Ticari araç segmentinde, dünyanın en büyük tam otomatik şanzıman üreticisi olan Allison onaylı Fluidmatic SYN T668, Life-Boost teknolojisi ile üretiliyor. Böylece, aracın aktarma organları bileşenleri ve parçalarının dayanıklılığı en üst düzeye çıkıyor. Ayrıca normal kullanım ömrü boyunca araç daha az bakıma ihtiyaç duyuyor, en zorlu çalışma koşullarında bile yağ değişim aralığı uzuyor. Fluidmatic SYN T668, vites değiştirme kalitesini çok uzun süre korumaya yardımcı olurken, şanzıman performansını iyileştiriyor ve yakıt ekonomisine katkıda bulunuyor.