Total ile Euromaster iş birliği anlaşması imzaladı

ANKARA (AA) - Total'in Türkiye iştiraki Total Turkey Pazarlama ile Michelin Grubu’nun lastik ve araç bakım servisi Euromaster ile güçlerini birleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Euromaster'ın Türkiye'nin 46 ilindeki 138 servis noktasında, sürücülerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan geniş ürün yelpazesine sahip Total ve Elf madeni yağları kullanılacak.

İzmir Menemen'deki üretim tesisinde yılda yaklaşık 50 bin ton üretim kapasitesi ile ileri teknoloji madeni yağ ve antifriz üreten Total, Türkiye'de hem fabrika ilk dolumda hem de yetkili ve özel servisler kanalında güçlü bir konum ve pazar payına sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Total Turkey Pazarlama Genel Müdürü Emre Şanda, ürünlerini, orijinal araç üreticileriyle uzun yıllara dayanan iş birliği süreci geliştirdiklerini belirterek, "Türkiye'de üretilen her iki araçtan birinde Total madeni yağları veya antifrizlerinin kullanılması bir tesadüf değil ve biz bu başarıdan gurur duyuyoruz. Özellikle sektörün en prestijli segmenti olan binek araç motor yağlarında sahip olduğumuz Total ve Elf markaları ile binek araç segmentinde yüzde 15 pazar payı ile sektörde en üst sıralarda yer alıyoruz. Euromaster ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde bu konumu güçlendirmeyi ve müşterilerimize daha yakın olmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba da iş birliğiyle ilgili şunları kaydetti:

"Euromaster servis ağı olarak perakende ve filo müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesi ile Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz. Bunu yapabilmek için de hem ürün kalitesi hem de hizmet standartları ile aynı dili konuşabildiğimiz iş ortaklarına ihtiyacımız var. Bu kapsamda, 2019'da filo müşterilerimizin araç bakımları kapsamında Total ile başladığımız yolculuğa, 2020 yılı itibariyle perakende müşterilerimizi de dahil ettik.Total ile gerçekleştirmiş olduğumuz iş birliğinin iki tarafa da büyük katkı sağlayacağına olan inancım sonsuz."





