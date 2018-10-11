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Tosyalı Holding’in yeni durağı Senegal

Tosyalı Holding, Afrika kıtasında hayata geçireceği yeni demir çelik yatırımı için Senegal hükümeti ile iyi niyet anlaşması imzaladı.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:26
Tosyalı Holding’in yeni durağı Senegal

Tosyalı Holding, Afrika kıtasında hayata geçireceği yeni demir çelik yatırımı için Senegal hükümeti ile iyi niyet anlaşması imzaladı. Konuya ilişkin mutabakat zaptı, İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu kapsamında Senegal Maden ve Jeoloji Bakanı Aissatou Sophie Gladima Siby ile Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı arasında imzalandı. Türk demir çelik sektörünün yurt dışındaki en büyük yatırımları arasında yer alması planlanan proje için ilk çalışmanın bu yılın sonuna kadar başlaması bekleniyor.

Proje ile Senegal’e yapılacak yatırımın ilk fazında kütükten inşaat demiri ve filmaşin üretilecek.

Bayrağımızı dalgalandırıyoruz

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye ekonomisini hak ettiği seviyeye ulaştırmak için var gücüyle çalışan bir grup olarak, dünyada Türk bayrağını gururla dalgalandırmayı sürdürdüklerini söyledi. Afrika’daki yeni yatırımlarını 15 milyonu aşkın nüfusu ve coğrafi konumuyla, Batı Afrika’nın giriş kapısı olarak nitelendirilen Senegal’de gerçekleştireceklerini aktaran Tosyalı, “Yer seçiminin ardından bu yılın sonuna kadar ilk kazmayı vurmayı planladığımız yatırım, öncelikle Senegal’in, ardından ise bölge ülkelerinin tüm çelik ihtiyacını karşılayacak” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 10:26
  1. İstanbul
  2. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı
  3. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu

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