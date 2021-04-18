Tosyalı Holding’in 2.5 milyar dolarlık yatırımında son düzlüğe girildi

İlk etapta hurdadan üretim yapacak olan fabrika, orta vadede ise madenden çelik imalatına geçecek. Tesis devreye girdiğinde,yılda 4 milyon ton yassı çelik üretecek ve bin 300 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. Türkiye’nin 4 milyar dolarlık yassı çelik ithalatını ikame edecek. İskenderun fabrikasının hizmete alınmasıyla Tosyalı Holding’in konsolide üretim rakamı ise yıllık 10 milyon tonu bulacak. Holding, hem Türkiye’nin hem de bölgenin en büyük üreticilerinden biri haline gelecek. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, salgın koşullarına rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini dile getirdi. Tosyalı, “Türkiye için üretmeyi, teknoloji ve inovasyonla katma değer oluşturmayı, istihdam sağlamayı ilke edinen bir grup olarak en zorlu koşullarda dahi yatırım iştahımızı kaybetmeden küresel büyüme stratejimiz doğrultusunda var gücümüzle çalışıyoruz” ifadesini kullandı. Tüm dünyanın salgınla sarsıldığı 2020’de Türkiye’de ve dünyada büyük yatırımlar ertelenirken kendilerinin yollarında kararlılıkla yürüdüklerini belirten Tosyalı, “İskenderun’da yatırımı devam eden yassı çelik tesisimiz, gerçekleştireceği teknolojik ve katma değerli üretimle bir yandan toplam kapasitemizi yılda 10 milyon ton seviyesine taşırken bir yandan ülkemizin cari açıkla mücadelesine ciddi katkı verecek” açıklamasında bulundu.