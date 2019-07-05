Tosyalı Holding, demir çelik sektörünün lideri oldu

Tosyalı Holding, bir önceki yıl Fortune 500’de yer alan Tosçelik Profil Sac Endüstrisi ve Tosyalı Demir Çelik Sanayi şirketlerinin yanı sıra 3 yeni şirketle demir çelik sektöründeki gücünü gösterdi. Tosyalı Toyo, Tosyalı Filmaşin ve İnşaat Demiri ile Tosçelik Spiral Boru ilk kez Fortune 500’e girme başarısını gösterdi. Tosyalı Holding şirketlerinin ihracat ve kârlılık listelerinde de hakimiyeti dikkat çekiyor. Tosyalı Spiral Boru geçen yıla göre 120 kat artışla ihracatını en çok artıran şirket unvanını kazanırken, yine listeye ilk kez giren Tosyalı Toyo da satışını en çok artıran şirketler arasında dördüncü sırada yer aldı.