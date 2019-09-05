Tosya’da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde sokak hayvanları kısırlaştırılıyor.

İlçe merkezinde ve çevresinde bulunan sokak köpeklerinin kısırlaştırma çalışmaları başladı. İlçe faaliyet gösteren bir veteriner kliniği ile anlaşan Tosya Kaymakamlığı, sokak hayvanlarına yönelik çalışma başlattı. Hayvan severlerin de yardımlarıyla kliniğe getirilen sokak köpekleri, yapılan başarılı operasyonun ardından tekrar yaşam alanına bırakılarak normal yaşamına devam ediyor.

Sokak köpeklerine sağlıklı ortamda operasyon yapıldığının altını çizen Veteriner Hekim Zeliha Karatoprak, "Muayenehanemizi sterilize ederek hazır tutuyoruz. Sokak köpekleri bize getirildiğinde sağlıklı ortamda yaptığımız operasyonla kısırlaştırıyoruz” dedi.

Kısırlaştırma çalışmalarının Tosya Kaymakamlığı tarafından başlatıldığına dikkat çeken Kaymakam Deniz Pişkin ise, "Tosya Kaymakamlığımızın finanse ettiği sokak köpeklerini kısırlaştırma çalışmalarına bugün itibariyle başladık. Kısırlaştırma işlemlerini bizler için indirim yaparak gerçekleştiren veteriner muayenehanesine, hayvanları operasyona getiren ve operasyon sonrası sağlık durumlarıyla yakından ilgilenen hayvansever hemşehrimiz Orhan Taviloğlu’na teşekkür ediyorum. Üçoluklar Mevkiine yeni bırakılan sahipsiz yavru köpekler de şimdilik bizim gözetimimiz altında” diye konuştu.