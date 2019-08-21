Tosya Çevlik Kavşağında kaza; 2 yaralı Kastamonu’nun Tosya ilçesi Çevlik kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Çevlik kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Samsun’dan İstanbul gitmekte olan Mehmet A.yönetimindeki 34 GN 4354 plakalı otomobil Tosya Çevlik kavşağına geldiği sırada havanın yağmurlu ve yolun olması nedeniyle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Mehmet A. ve yolcu olarak bulunan Nuri U. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet güçleri kaza sonrası soruşturma başlattı.

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