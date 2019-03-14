Tosun; “STS Bodrum Okul Gemisi projesini önemsiyoruz”

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum’un yurtiçi ve yurtdışı tanıtımında büyük emekleri olan Bodrum Cup Organizasyon Komitesiyle bir araya geldi.

Türkiye’nin önde gelen deniz festivallerinden biri olarak dikkat çeken The Bodrum Cup Organizasyon Komitesinin daveti üzerine kendileriyle STS Bodrum Okul Gemisinde bir araya gelen Mehmet Tosun, “Seçildiğimiz takdirde elimizden gelen tüm desteği vereceğiz bu konuda hiçbir endişeniz olmasın” dedi.

Mehmet Tosun; “Bizler İçin Çok Önemli Bir Organizasyon”

STS Bodrum Okul Gemisinde düzenlenen buluşmada komiteyi dinleyen Mehmet Tosun, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Ülkemizde ve Bodrum’da iki kişinin bir araya gelip bir işi başaramadığı bir ortamda, 30 yıl boyunca her geçen yıl bilinirlik oranını arttırmak suretiyle son 30’uncu yılında da Sayın Mehmet Kocadon’un destekleriyle İstanbul’a kadar gitmemiz hakikaten bizler için çok önemli. Hem Bodrum’un tanıtımı açısından, hem geleneksel guletlerimizin orada boy göstermesi çok önemli bir olay. Bizim özellikle turizm haricindeki en önemli sektörümüz yat imalatı, ahşap gulet teknelerimiz başta olmak üzere İçmeler ve Ören bölgesindeki sektörün canlı tutulması bu anlamda çok önemli. Burada benim hoşuma giden bir noktada var, Erman ağabey bir noktaya kadar getirdi, sonra genç bir arkadaşımız devam ediyor. Bu da son derece sevindirici bir olay, örneği yok. Bu konuda da biz son derece mutluyuz.”

Tosun; “Bu Çalışmayı Önemsiyoruz”

Mehmet Tosun, kendi ekiplerinin de The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi gibi genç bir ekipten oluştuğunu belirterek şunları söyledi; “Ekibimiz çok değişik dünya görüşlerinden, Cumhur ağabeyimizden başlayıp Şahbaz başkanımızla devam eden değişik sektörden arkadaşlarımızdan oluşuyor ve kadromuzun çoğu genç. Bugün yaş ortalamasına tam bakmadım ama 40 civarında bizim meclis kadromuz. Bunun için ben buradaki çalışmayı çok önemsiyorum, bir Bodrumlu olarak, bir hemşehriniz olarak önümüzdeki süreçte sizlerle birlikte Mehmet Kocadon Başkanımızın bıraktığı yerden devam edeceğiz. Yani bizim Bodrum’da siyasi kamplaşmalardan uzak, Türkiye’de gerilen siyasi ortamdan uzak daha barış ve huzur içerisinde, daha çok yapacaklarımıza endeksli kampanya yürütüyoruz. Çünkü Bodrum hakikaten çok önemli bir yer. Hatta biz şimdi seçim vaatlerimizi bir karikatür dergisiyle anlatmaya başladık.”

Tosun; “Elimizden Gelen Tüm Desteği Vereceğiz”

Ülke siyasetinin gergin bir ortamda geçtiğini belirten Mehmet Tosun, kendilerinin buna çok dikkat ederek Bodrum adına yakışır bir siyaset izlediklerini söylediği konuşmasında, The Bodrum Cup’a, seçildikleri takdirde ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini belirterek şunları söyledi; “Seçildiğimiz takdirde elimizden gelen tüm desteği vereceğiz bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. Bu sadece belediye desteği değil, belediye desteğinin ötesinde sponsorlarla yürüyecek bir çalışma. Sponsorlar ile görüşerek sayılarını arttırmak, yeni hedefler koymak, yeni hedeflere yelken açmak üzere bu projeyi geliştireceğiz, büyüteceğiz ve aynen devam edeceğiz.

Bodrum ‘un Tanıtımı Farklı Bir Boyuta Taşınacak

Tanıtımdaki bakış açısını değiştireceklerini belirten Mehmet Tosun sözlerini şöyle devam etti;

“Tanıtımdaki bakış açımızı değiştireceğiz önümüzdeki dönemde. Kültürel ve tarihi değerler başta olmak üzere Bodrum Cup ta dahil daha dijital ortamlarda, daha iyi bu işlerin hikayesini yazarak ve daha merak uyandıran bir tanıtım atağı başlatacağız. Çünkü bu konuda ciddi bir eksikliğimiz var. Bilgi kirliliği de var bu konuda. Bugün Mausoleum ile ilgili bir bilgi sahibi olmak isteseniz işte internette dolaşan bilgilerden anca bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Yeni bir tanıtım web sitesine ve burada bütün değerlerimizin tanıtımına ihtiyaç var. Bunlar içinde en önemli değerlerimizden bir tanesi de sürdürülebilir ve sürekliliği olan bir şekilde bugüne kadar devam etmiş Bodrum Cup’ta bizim için önemli.”

“Bodrum’u Ortak Akılla Yöneteceğiz”

“Okul gemimiz önemli ve bunu çalıştırmamız lazım” diyen Mehmet Tosun, büyük projelerin akılla yönetilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi; “Şimdi bugüne kadar olan eksiklerimizi, hata demeyelim, yolumuza Bodrum markasına uygun, Bodrum adına yakışır daha katılımcı, daha ortak akılla yönetilen ve aynı zamanda örnek olacak bir kent yönetim modelini burada uygulayacağız. Ben zaten yerel siyasetçiyim, genel siyasetten çok uzak bir insanım. Kent yönetimine talibim, mesleğimde buna uygun. Harita mühendisiyim Hem Mali İdareler ve Şehircilik Uzmanıyım hem de Trafik Planlama Uzmanıyım, yani benim işim belediyecilik ve belediyecilik yapmaya geliyoruz. Sivil toplum örgütlerine, bir takım derneklere asla karışmayacağız ve onlar kendi içlerinde kendi yönetim organlarını seçecekler ve biz sadece ve sadece destekleyeceğiz. Ben şimdilik çok teşekkür ediyorum. Bizim ortak paydamız Bodrum, derdimizde davamızda Bodrum, Bodrum’u bir kenara koyduğumuz zaman bize de gerek yok ve buradaki en önemli varlığımızda insan varlığımız.

Mehmet Tosun daha sonra The Bodrum Cup organizasyon komitesinden gelen soruları cevapladı. Gayet samimi bir ortamda geçen buluşma yaklaşık 2 sürdü