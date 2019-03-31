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Tosun, Bir tek sana güvenebilirim" dediği kişiyi de dolandırmış!

Çiftlikbank vurgunu ile milyonlarca lirayla yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın "Bir tek sana güvenebilirim" diyerek yönetim kurulu üyesi yaptığı yakın korumasını da dolandırdığı belirtildi.

31 Mart 2019 Pazar 10:15
Tosun, Bir tek sana güvenebilirim" dediği kişiyi de dolandırmış!

Çiftlikbank vurgunu ile milyonlarca lirayı alıp yurt dışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın yakın korumasını bile dolandırdığı ortaya çıktı. Aydın'ın, "Bir tek sana güvenebilirim" diyerek yönetim kurulu üyesi yaptığı Cafer Çolak, 160 bin lira dolandırıldığını söyledi.

Yakın korumasını da dolandırdığı ortaya çıktı

120 bin kişiyi yaklaşık 1,2 milyar lira dolandıran Çiftlikbank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın yakın korumasını bile dolandırdığı ortaya çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda Çiftlikbank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında 2007 yılında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Çiftlikbank'ın kurucusu 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 48 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında örgüt yöneticileri hakkında 4 ayrı suçtan 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin ayrıntıları arasında Mehmet Aydın'ın yakın koruması olarak işe aldığı Cafer Çolak'ı da dolandırdığı ortaya çıktı.

30 bin TL'si şirkette

İddianameye göre aynı zamanda şüpheliler arasında yer alan Çolak'ın Haziran 2017'de Ataşehir'de bulunan Çiftlikbank'ın merkezine giderek güvenlik memuru olarak iş başvurusunda bulundu. İşe başlayan Çolak, ilk üç ay boyunca güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra ise Mehmet Aydın tarafından yakın koruması olarak seçildi. 3 ay boyunca Aydın'ın yanında yakın koruma olarak çalışan Çolak ifadesinde başına gelenleri ayrıntılı olarak anlattı.

Çolak, "2017 Aralık ayında Mehmet Aydın bana yurt dışında şirket kuracağını güveneceği tek kişinin ben olduğumu söyledi. Bundan dolayı beni yönetim kurulu üyesi yaptı. Ayrıca imza yetkisi de verdi. Aralık 2017'den itibaren bildiğim kadarıyla Mehmet Aydın yurt dışındaydı. Çiftlikbank'taki şirket hesabında bulunan 250 bin TL'yi üst şirkete aktardım. Sonrasında sosyal medyada şirketle ilgili yazılanları görünce ihtarname çekip işten ayrıldım. Çiftlikbank'a 160 bin TL para yatırdım. 30 bin TL'si halen şirkette bulunuyor. Mehmet Aydın son dört beş ayda en az 200 milyon TL civarında para topladı. Bu para Kıbrıs'taki ana firmaya gönderildi. Bayiler üzerinden yapılan yatırımlarda ise para elden toplanırdı." dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 10:15
  1. Mehmet Aydın
  2. Hapis Cezası
  3. Cumhuriyet
  4. Güvenlik Görevlisi
  5. Yakın Koruma

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