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TÖSSFED Mali Genel Kurulu yapıldı

- Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın:"Koyduğumuz hedefleri gerçekleştirerek karşınıza çıktık"

25 Kasım 2018 Pazar 12:56
TÖSSFED Mali Genel Kurulu yapıldı


ANKARA (AA) - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Mali Genel Kurulu tamamlandı.

Ankara'daki Manhattan Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda, 240 delegeden 145'i imza attı. Divan kurulunun oluşturulmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Mali genel kurulda 2017 ile 2018 yönetim, denetim ve faaliyet raporları ibra edildi. Ayrıca 2019 ve 2020 tahmini bütçeleri de mali genel kurulda kabul edildi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, mali genel kurulda yaptığı konuşmada, hedeflerini gerçekleştirerek genel kurula gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Allah bizi mahcup etmesin." diyerek konuşmasını sürdüren Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Koyduğumuz hedefleri gerçekleştirerek karşınıza çıktık. Bu nedenle bayram havasında bir genel kurul yapıyoruz. Genel kurul delegelerinin büyük bir çoğunluğunun öğretmen olması nedeniyle, onların da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Hedefimiz 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak. 2020 yılında Antalya'da yapılacak Dünya Down Sendromlular Oyunları'nda ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz."


Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 12:56
  1. Birol Aydın
  2. Mali Genel Kurulu
  3. TÖSSFED
  4. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyon

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