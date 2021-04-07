  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Toshiba'yı almak için adım attı
Ekonomi

Toshiba'yı almak için adım attı

İngiliz sermaye fonu şirketi CVC Capital Partners'ın, Japon teknoloji devi Toshiba'yı satın almak için teklifte bulunduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 16:25:00 - 2021-04-07 16:50:35

Toshiba'dan yapılan açıklamada, CVC Capital Partners'ın, şirketi satın almak için teklifte bulunduğu, şu an için konunun değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Detaylı bilgi talep ederken, (teklif) dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz." denildi.

Uzmanlar, Toshiba'nın toplam satış bedelinin 20,8 milyar dolar seviyesinde olabileceğini belirterek, İngiliz basınında, CVC Capital Partners'ın ortak başka yatırımcıları da yatırım yapmak için teklife dahil edebileceği öne sürüldü.

Toshiba’nın ABD'deki hisseleri, satın alma teklifine ilişin haberlerin ve açıklamaların etkisiyle yaklaşık yüzde 20 değer kazandı.

Toshiba'nın portföyünde nükleer santral projelerinin olması nedeniyle Japon enerji regülatörünün satışa onay vermesi gerekiyor.

Toshiba, 2020 yılında bilgisayar şirketi Dynabook'ta kalan hisselerini satmıştı.

İngiliz sermaye fonu CVC Capital ise daha önce Japonya'da cilt bakım ürünleri ve şampuan üreticisi Shiseido'yu 1,5 milyar dolara satın almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kritik açıklamayı yaptı: Türkiye bir hazırlık içinde
Dünya

Kritik açıklamayı yaptı: Türkiye bir hazırlık içinde

Afganistan'daki Hizb-i İslami partisinin lideri Gülbeddin Hikmetyar, Türkiye'nin Taliban ile Kabil hükümeti arasındaki barış görüşmelerinde ..
Çok konuşulacak fotoğraf! Miçotakis Türkiye nedeniyle kovduğu ismin ayağına gitti
Dünya

Çok konuşulacak fotoğraf! Miçotakis Türkiye nedeniyle kovduğu ismin ayağına gitti

Libya'ya ziyaret düzenleyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile yapılan anlaşma nedeniyle sınır dışı edilen Libya’nın eski Atina Büy..
HİSAR-A Hava Savunma Sistemi’nin kabul testleri tamamlandı
Teknoloji

HİSAR-A Hava Savunma Sistemi’nin kabul testleri tamamlandı

Milli Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (AİHSS) HİSAR-A’nın muayene ve kabul faaliyetleri başarıyla tamamlandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay