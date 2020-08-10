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Teknoloji

TOSHIBA'dan flaş karar! 35 yıllık serüven bitti. Artık dizüstü bilgisayar üretmeyecek

Japon teknoloji üreticisi TOSHIBA, flaş bir karar alarak dizüstü bilgisayar üretiminden ayrıldığını açıkladı. TOSHIBA neden dizüstü bilgisayar üretiminden ayrıldı? TOSHIBA hisselerini kime sattı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-10 15:45:00 - 2020-08-10 15:49:08
TOSHIBA'dan flaş karar! 35 yıllık serüven bitti. Artık dizüstü bilgisayar üretmeyecek

Japonya merkezli teknoloji üreticisi TOSHIBA, 35 yılı aşkın dizüstü bilgisayar üretme macerasını sonlandırdığını açıkladı. Bir türlü işleri yoluna koyamayan Toshiba, iki yıl önce bilgisayar işinin yüzde 80.1 hissesini 36 milyon dolar karşılığına Japon elektronik eşya üreticisi Sharp'a satmıştı. Kalan yüzde 19.1 hisseyi de almak isteyen Sharp, Haziran ayında satın alma hakkını kullanarak serüvenin ilk yeni bayrak taşıyıcısı oldu. Toshiba 4 Ağustos'ta anlaşmanın tamamlandığına dair bir yaptığı bir açıklamada;

 "Bu transferin bir sonucu olarak Dynabook, Sharp'ın yüzde yüz iştiraki haline geldi," dedi.

Toshiba ilk dizüstü bilgisayar üretimine 1985 yılında T1100 ile başlamıştı. T1100, dahili şarj edilebilir pillere, 3,5 inç disket sürücüsüne ve 256K belleğe sahipti. 1990'larda ve 2000'lerin başında Toshiba, en iyi bilgisayar üreticileri arasındaydı, ancak pazara daha fazla oyuncu girdikçe Toshiba'nın dizüstü bilgisayarlarının popülaritesi azaldı. Reuters'e göre, hissesini Sharp'a sattığında Toshiba'nın PC pazarındaki payı, 2017'de satılan 17,7 milyon PC'lik zirvesinden yaklaşık 1,4 milyona geriledi

 

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