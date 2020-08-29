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Spor TOSFED’den 30 Ağustos'a özel video
Spor

TOSFED’den 30 Ağustos'a özel video

Yeniakit Publisher
2020-08-29 14:22:26 -
TOSFED’den 30 Ağustos'a özel video

ANKARA (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla bir video çalışması gerçekleştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Anadolu'nun ve Türk ulusunun kurtuluşunu sağlayan Büyük Taarruz'un 26 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları tarafından başlatılıp, sevk ve idare edildiği Afyonkarahisar Kocatepe'de Abbas Çimen ve Örge Pamukçu'nun yer aldığı yarış videosu çekildi. Söz konusu video tüm TOSFED sosyal medya kanallarında paylaşılmıştır." denildi.

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