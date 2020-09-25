TOSFED, WRC Türkiye Rallisi'ndeki başarılı organizasyonun mutluluğunu yaşıyor





ANKARA (AA) - FATİH ÇAKMAK - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağı Türkiye Rallisi'ni başarılı bir şekilde organize etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

TOSFED Başkanı Üçlertoprağı, Muğla'nın Marmaris ve Datça bölgelerinde geçen hafta sonu organize ettikleri WRC Türkiye Rallisi'ni AA muhabirine değerlendirdi.

Üçlertoprağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı zor bir dönemde, Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde büyük bir ekip çalışmasıyla, FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışına ev sahipliği yaptıklarını ve çok başarılı bir şekilde organizasyonu tamamladıklarını belirtti.

Dünyanın önemli ralli pilotlarının toplam 707 kilometrelik zorlu parkurda, 3 gün boyunca yarıştıkları organizasyonun ardından, sportif disiplin açısından hem uluslararası yetkililer hem de katılımcılardan övgü dolu yorumlar aldıklarını belirten Üçlertoprağı, şöyle konuştu:

"WRC promotörünün yetkilileri ile yabancı takım yöneticileri ve sürücüler organizasyonu çok başarılı bulduklarını söyleyerek, büyük bir memnuniyetle Marmaris'ten ayrıldılar. Ayrıca önümüzdeki sene yeniden ülkemizde yarışma arzularını dile getirdiler. 19 ülkeden 130 sporcu ve 15 ülkeden 105 medya mensubunun yanı sıra, FIA Formula 1 Şampiyona Direktörü Michael Masi ile FIA Ralli Güvenlik Delegesi Michelle Mouton gibi özel isimleri de bu vesileyle ülkemizde ağırladık. Dünya genelinde 155 televizyon kanalında 3 gün boyunca canlı yayınlanan organizasyonumuz, Türkiye'de de TRT Spor2'de 5,5 saat canlı yayın ve 16,5 saat de banttan yayın yaparak turnuvayı ekranlarda sporseverlere sundu."





-"Ülkemizin gücünü, salgınla mücadelede önde gelişini kanıtladık"





Türkiye Rallisi'nde, hazırlıklar ve yarışlar esnasında pandemiye karşı gereken tüm tedbirlerin alındığını ve uygulandığını vurgulayan Eren Üçlertoprağı, "Organizasyon boyunca hem ekip arkadaşlarımızın sağlığını hem de doğamızı koruyor olmak en büyük hedefimizdi. Bu konuda tüm özeni gösteren ekip arkadaşlarımıza ve yarışmacılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Üçlertoprağı, "Sağlık Bakanlığı'mız ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Kovid-19 protokollerini en sıkı şekilde uygulayarak toplamda 1.880 kişiye test yaptık, sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımına büyük özen gösterdik. Sporculardan takım elemanlarına, gözetmenlerimizden üst düzey yöneticilerimize, medya mensuplarından saha elemanlarımıza kadar herkes Kovid-19 testinden geçti. Bu sayede ülkemizin gücünü ve salgın hastalık ile mücadelede önde gelen ülkelerden biri olduğumuzu tüm dünyaya kanıtlamış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyona katkılarından dolayı devlet erkanına özellikle teşekkürlerini ileten TOSFED Başkanı Üçlertoprağı, "Ülkemizin imajı ve tanıtımı açısından büyük önem arz eden bu organizasyonumuzu himayelerine alarak bizi onurlandıran ve büyük güç veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız, Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız, Sağlık Bakanlığı'mız, Muğla Valiliği'miz ve bize destek olan tüm mülki amirlerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.





- "1.341 jandarma, 320 polis, 90 UMKE ve 112 görevlisi"





Sporculara, sponsorlara, yerli ve yabancı medya mensuplarına teşekkür eden Eren Üçlertoprağı, organizasyonun büyük bir ekip çalışmasıyla gerçekleştiğini belirterek, "7 gün boyunca 1.341 jandarma, 320 polis, 90 UMKE ve 112 görevlisi, 20 AFAD görevlisi, 712 federasyonumuza bağlı gözetmen ve görevli, 200'e yakın Muğla Büyükşehir Belediyesi ve orman yangın müdahale ekibi olmak üzere çok büyük bir ekip görev yaptı. Organizasyonumuzun kusursuz bir şekilde gerçekleşmesinde büyük emeği bulunan tüm görevli ve gönüllümüz ile her anlamda desteklerini esirgemeyen Marmaris sakinlerine de teşekkürlerimizi sunuyoruz." şeklinde konuştu.

Başkan Üçlertoprağı, "Organizasyonumuzu yerinde takip ederek bizi onurlandıran ve destekleriyle her zaman yanımızda olduklarını hissettiren Sayın Gençlik Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sayın Muğla Valimiz Orhan Tavlı ve Sayın Marmaris Kaymakamımız Ertuğ Şevket Aksoy'a da şükranlarımızı sunuyoruz." şeklinde sözlerini tamamladı.

