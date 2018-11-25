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TOSFED Mali Genel Kurulu yapıldı

- Federasyon başkanı Serkan Yazıcı:"Dünya Ralli Şampiyonası ülkemize gelmiştir"

25 Kasım 2018 Pazar 11:31
TOSFED Mali Genel Kurulu yapıldı


ANKARA (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Mali Genel Kurulu Ankara'da yapıldı.

Meyra Palace Hotel'de düzenlenen genel kurulda, 200 delegeden 103'ü hazır bulundu. Genel kurul divan heyetinin oluşturulmasının ardından, gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi.

Federasyonun 2017 ile 2018 yılları yönetim, denetim ve faaliyet raporları ibra edildi. Mali genel kurulda ayrıca 2019 ve 2020 yılları tahmini bütçeleri de kabul edildi.

TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı, mali genel kurulda yaptığı konuşmada, "Dünya Ralli Şampiyonası ülkemize gelmiştir. Başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve diğer yetkililere bu organizasyonun Türkiye'ye alınması konusundaki destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu tür organizasyonların devam etmesi durumunda, çok iyi sporcuların yetişeceğine inandığını anlatan Yazıcı, "Uluslararası alanda sporcuları destekliyoruz. Bu anlamda Ayhancan Güven, geleceğin şampiyonu olacaktır. Fransa'da hiçbir Türk'ün kazanamadığı bir dünya şampiyonluğu elde etmiştir." diyerek sözlerini tamamladı.


Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 11:31
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