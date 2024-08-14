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Eğitim Torununu teşvik etmek için YKS'ye girdi! 70 yaşındaki Necmettin Amca bakın kaç puan aldı
Eğitim

Torununu teşvik etmek için YKS'ye girdi! 70 yaşındaki Necmettin Amca bakın kaç puan aldı

Yeniakit Publisher
2024-08-14 21:27:00 -
Torununu teşvik etmek için YKS'ye girdi! 70 yaşındaki Necmettin Amca bakın kaç puan aldı

Bursa'da yaşayan 70 yaşındaki Necmettin Özkan, YKS'den 220 puan aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde girdiği YKS'de yerleştirme puanıyla birlikte 220 puan alan 70 yaşındaki Necmettin Özkan, tercih yapmadı. Başka bir adayın önüne geçerek engel olmayı istemediğini söyleyen Özkan, torununu teşvik etmek amacıyla YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmişti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına, torununu teşvik etmek için giren 70 yaşındaki kasap Necmettin Özkan, yerleştirme puanı ile birlikte 220 puan aldı. Gençlerin önünü kesmemek adına tercih yapmadığını belirten Özkan, "185 puan aldım. Benim için yeterli bir puandı ama ben tercih hakkımı kullanmadım. Ne için kullanmadın dersen; bir talebenin birinin önüne geçmeyelim. Biz nasılsa 70 yaşına girmişiz. Önümüzde sağlıklı günler var. Bundan sonra ek tercihler olursa yapabilirim. Sağ kalırsak seneye de sınava girmeyi düşünürüm" dedi.

Merakla beklenen 2024-YKS Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Merakla beklenen 2024-YKS Yerleştirme Sonuçları açıklandı

Eğitim

Merakla beklenen 2024-YKS Yerleştirme Sonuçları açıklandı


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