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Yerel Torununu öldüren dedeye 20 yıl hapis cezası
Yerel

Torununu öldüren dedeye 20 yıl hapis cezası

Eskişehir'de torununu bıçakla öldüren dedeye, 20 yıl hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 11:43:00 -
Torununu öldüren dedeye 20 yıl hapis cezası

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ali Gölbaşı (57), maktul Alihan Gölbaşı'nın (22) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Son savunmasını yapan sanık Ali Gölbaşı, olaydan pişmanlık duyduğunu söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ali Gölbaşı'nı "alt soydan akrabaya karşı kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ali Gölbaşı ile kendisinden para isteyen torunu Alihan Gölbaşı arasında, geçen yıl kasım ayında Yeşiltepe Mahallesi Sevili Sokağı'ndaki evlerinde kavga çıkmıştı. Dedesi tarafından bıçaklanan Alihan Gölbaşı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Ali Gölbaşı tutuklanmıştı.

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