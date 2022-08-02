Torunlar Grubu elektrik dağıtım sektörüne giriyor

Yapılan açıklamaya göre, Torunlar Grubu, hisse devrinin tamamlanması ile elektrik dağıtım hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), elektrik satış hizmeti sunan Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Sepaş Enerji) ve tamamlayıcı ürün ve hizmetler sunan Sepaş Akıllı Çözümler A.Ş’yi bünyesinde bulunduran AKCEZ’de Akkök Holding’in eşit ortağı olarak yer alacak. Başkentgaz ile doğalgaz dağıtımı alanında faaliyet gösteren ve yaklaşık iki milyon aboneye hizmet götüren Torunlar Grubu, bu anlaşma ile elektrik dağıtım ve perakende sektöründeki ilk yatırımını da gerçekleştirmiş oldu.

İki milyon aboneye hizmet

AKCEZ bünyesinde bulunan üç iştirak ile; Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de elektrik dağıtımı ve Türkiye genelinde elektrik enerjisi satışı alanlarında faaliyet gösteriyor. 2009 yılında özelleşen SEDAŞ, işletmesini üstlendiği 60 bin km’lik dağıtım ağı ile yaklaşık iki milyon aboneye elektrik dağıtımı hizmeti sunuyor. 2012 yılında elektrik dağıtım ve satış şirketlerinin ayrıştırılması sonucu kurulan Sepaş Enerji, Türkiye genelindeki yaklaşık iki milyon abonesine elektrik satışı gerçekleştiriyor. Sepaş Akıllı Çözümler A.Ş. ise enerji çözümleri ve danışmanlığı hizmetinin yanısıra katma değerli ürün ve hizmetler sunuyor. Bir yılı aşkın süredir devam eden rekabetçi satış sürecinde Torunlar Grubu’na Kozikoğlu Finansal Danışmanlık, Gen Temizer Özer Avukatlık Ortaklığı ve Mensis Enerji, danışmanlık hizmeti verdi. Hisse devri ile ilgili süreç üst kurumların onayı ile tamamlanacak.

Yenilikçi hizmet anlayışı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Torunlar Enerji ve Başkentgaz İcra Kurulu Başkanı Emre Torun “Başkentgaz ile doğalgaz dağıtım sektöründe edindiğimiz bilgi birikimi ve memnuniyet odaklı hizmet anlayışımızı bu ortaklık ile elektrik dağıtım sektörüne de taşımanın heyecanı içindeyiz. Türkiye’nin en büyük sanayi gruplarından biri olan Akkök Holding ile birlikte dağıtım bölgemizde sektörün hizmet standartlarını daha da yükseltecek ve yaklaşık iki milyon abonemize kesintisiz, güvenli ve yenilikçi hizmet anlayışımızla hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi.