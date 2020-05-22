Torun, "Bayrama hafif bir kahvaltı ile başlayın"

DÜZCE (İHA) – Doç. Dr. Serkan Torun, "Bayramla birlikte aşırı besin alımı nedeniyle kalp, böbrek, şeker hastalığı ile yüksek tansiyon ve sindirim sistemi rahatsızlığı olan kişilerde ciddi sağlık sorunları oluşabilir" dedi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Torun, Ramazan Bayramı ve bayram sonrasında sağlıklı beslenme hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Ramazan ayı boyunca beslenme düzeninin değişmesi ve günlük öğün sayısının azalmasından sonra kişilerin bayram ve bayram sonrasında daha fazla yemek yeme eğilimine girdiklerine dikkat çeken Doç. Dr. Serkan Torun, “Ramazan ayı boyunca oruçla uzun süre aç kalındığı ve günlük öğün sayısı azaldığı için, vücudumuzun metabolizma hızı yavaşlamaktadır. Bayramla birlikte aşırı besin alımı nedeniyle kalp, böbrek, şeker hastalığı ile yüksek tansiyon ve sindirim sistemi rahatsızlığı olan kişilerde ciddi sağlık sorunları oluşabilir. Bu nedenle bayram ve sonrası için beslenme alışkanlığını değiştirirken yavaş ve ılımlı bir geçiş, sindirim sistemi ve metabolizma dengesi açısından önemlidir.” şeklinde konuştu. Bayramlarda sindirim sistemi problemlerinin en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının başında geldiğine işaret eden Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi, aşırı şekerli besinler ve şerbetli tatlılar gibi şeker yanında, aynı zamanda aşırı yağlı da olan gıdaların tüketiminin, başta reflü olmak üzere bulantı-kusma, hazımsızlık, gaz- şişkinlik gibi hem üst sindirim sistemi, hem de barsak rahatsızlıklarının ortaya çıkmasına neden olabildiğini sözlerine ekledi. Bayramda beslenme alışkanlıklarına dikkat etmesi gereken riskli hasta gruplarını sıralayan Doç. Dr. Torun, “Kalp-damar, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları, şeker hastalığı, hipertansiyon gibi kronik hastalığı olan bireyler, reflü, hazımsızlık, gastrit, ülser, kronik barsak problemi olanlar, ayrıca mide ve barsak ameliyatı geçirmiş olanlar, sağlıklı ve dengeli beslenmeye çok daha fazla dikkat etmek zorundadırlar” ifadelerini kullandı.

“Ramazan Bayramı’nda güne hafif bir kahvaltıyla başlanmalı”

Mide rahatsızlığı olan hastalara bayramda beslenme düzeni ile ilgili tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Serkan Torun, “Ramazan Bayramı’nda güne mutlaka hafif bir kahvaltıyla başlanmalı. Kahvaltıda yağlı gıdalar, kızartmalar, börekler ve tatlılarla güne başlamak yerine; haşlanmış yumurta, az yağlı peynir, bol yeşillik, salatalık, tam buğday veya çavdar ekmeği gibi posalı ve proteinli gıdalarla kahvaltı yapmak, hem hazmı kolaylaştırır, hem de Ramazanda yavaşlayan metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur” dedi.

Az porsiyonlarla günlük öğün sayısının 2-3 ana öğün, 2-3 ara öğün şeklinde olması gerektiğini belirten Doç. Dr. Torun; öğün aralarının 2 saatten az; 4-5 saatten uzun olmayacak şekilde düzenlemesi önerisinde bulunarak, akşam yemeklerinin erken saatlerde yenilmesi ve akşam öğününde aşırı yağlı besinlerin tercih edilmemesinin daha sağlıklı bir davranış olacağını ifade etti.

Ana öğünlerde et, yumurta, kurubaklagiller, sebze ve meyve ile tahılların dengeli bir biçimde tüketilmesinin, ekmek olarak tam buğday unlu ya da çavdar ekmeğinin tercih edilmesinin uzun süre tokluk hissi vereceğini kaydeden Torun, böylece kan şekeri düzeyinde ani yükselme ve düşmelerin önüne geçilerek tatlı krizlerinin ortaya çıkmasının önlenmiş olacağını söyledi.