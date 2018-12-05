"Torun anket sonuçlarını değiştirdi, Kılıçdaroğlu azarı bastı"

Adana’da yapılan bir anket, CHP’yi karıştırdı. Dİ-EN Araştırma, Adana’da 10-20 Kasım 2018 tarihleri arasında 2 bin 116 kişiye ulaşıp, yerel seçimlere yönelik anket çalışması yaptı. Ankete göre eğer CHP ve İYİ Parti Adana’da ittifak yapar ve adayları da CHP’li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin olursa yüze 39,2 oy alıp, Büyükşehir’i kazandığı sonucu ortaya çıktı.

Ankete mezhep esaslı yaklaşıldı

Dİ-EN’in anketi CHP’li Çukurova Belediyesi tarafından hazırlanan bir basın bülteni aracılığıyla basına servis edildi. Anketin tepki çeken bölümünde “Adana etnik ve mezhepsel siyasetin en çok sonuç verdiği illerden biri. CHP-İP ititfakında seçimlerin kazanabilmesi için ‘Sünni’ İYİ Parti oyları olmazsa olmaz. İyi Parti seçmenleri için Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Arap Alevisi kökenli olduğu için tercih edilmiyor. HDP seçmenleri de Karalar’ın Alevi inancı nedeniyle kendisini sıcak bulmuyor. CHP’nin aday göstermesi halinde Soner Çetin, Kürt asıllı olması nedeniyle HDP’den, Sünni olması nedeniyle İYİ Parti'den daha fazla oy alabilecektir” ifadeleri yer aldı.

"Bilseydim servis ettirmezdim"

CHP’li Soner Çetin düzenlediği basın toplantısında, “Basın bülteninin son halini görmedim, okusaydım, mezhepsel ve ırkçı söylemleri bilseydim servis ettirmezdim. Anketi biz yaptırmadık, kimin yaptığını da bilmiyorum” dedi. Bülteni servis eden basın danışmanı Can Küçükozkan da “Yaptığımız basın bülteni, maalesef dikkatli araştırılmadan yapılmıştır” diyerek, istifa edebileceğini açıkladı.

"Anket sonuçları değiştirildi" iddiası

Akşam'ın haberine göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, anket skandalının ardından Adana’da detaylı bir anket yapılması için talimat verdi. Bunun üzerine Objektif isimli araştırma firmasıyla anlaşmaya varıldı. Bütün aday adayların katıldığı anket sorularında “Adana’da kimi belediye başkanı görmek istersiniz” sorusuna çoğunluk Soner Çetin ismini verdi. Çetin anketten 6 puan farkla birinci çıktı.

Objektif firmasının yaptığı anketin sonuçları Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a verildi. İddiaya göre Torun anket sonuçlarını değiştirip Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı 7 puan farkla birinci gösterdi. Çetin’in arkasından ikinci olan Karalar’ın 7 puan farkla birinci gösterildiği anketin sonuçları hemen Kılıçdaroğlu’na iletildi.

Kılıçdaroğlu'ndan tepki

Karalar’ı birinci gösteren anketle ilgili gerçek ise Kılıçdaroğlu’na, “Anketle ilgili sunum yapmak istiyorum” diyen anket sahibinin anlatımıyla ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’na Ankara’da bilgi veren firma sahibi, Çetin’in ismini açıklayınca Kılıçdaroğlu, Torun'a büyük tepki gösterdi.