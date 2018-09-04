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Tortum Gölü üzerinde flaş proje! Türkiye'nin en büyüğü olacak

Tortum Gölü üzerinde yapılması planlanan 'Tortum Gölü Fiyortpark (Cam Teras)', 12,3 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ve geniş alanlı cam seyir terası olacak.

04 Eylül 2018 Salı 12:59
Tortum Gölü üzerinde flaş proje! Türkiye'nin en büyüğü olacak

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Uzundere Belediyesi arasında sözleşmesi imzalanan "Tortum Gölü Fiyortpark (Cam Teras)" projesi için çalışmalar hızla sürüyor.

KUDAKA'dan yapılan açıklamada, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Kalkınma Bakanlığınca başarılı bulunarak uygulanmasına karar verilen "Tortum Gölü Fiyortpark (Cam Teras)" proje sözleşmesinin Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy ve KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen arasında imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplam 3 milyon 181 bin 897 lira bütçeye sahip ve 1 milyon 500 bin liralık bölümü KUDAKA tarafından finanse edilecek proje ile Tortum Gölü üzerine toplam 12,3 metre uzunluğunda Türkiye'nin en uzun ve geniş alanlı cam seyir terası ve bin metrekare alana sahip kafeterya kurulacaktır. Ayrıca proje kapsamında Tortum Gölü etrafında ziyaretçiler için bisiklet ve yürüyüş yolları ile otopark oluşturulacaktır."

Tortum Gölü Cam Terası'nın, Tortum Gölü'nü ve Tortum Şelalesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için önemli bir uğrak yeri olacağı aktarılan açıklamada, cam terasın Türkiye'de göl tabanlı bir vadiye açılan ilk seyir terası niteliğini taşıyacağı kaydedildi.

"Tortum Gölü Fiyortpark (Cam Teras)" projesinin bitiş tarihinin bu yıl sonu olacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 12:59
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