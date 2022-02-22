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Spor Torrent'in Babel sevdası pahalıya patlayacaktı!
Spor

Torrent'in Babel sevdası pahalıya patlayacaktı!

Göztepe-Galatasaray maçına sürpriz bir şekilde ilk 11'de başlayan Ryan Babel, performansıyla yine hayal kırıklığı oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 12:58:00 -
Torrent'in Babel sevdası pahalıya patlayacaktı!

Göztepe-Galatasaray maçına sürpriz bir şekilde ilk 11'de başlayan Ryan Babel, performansıyla yine hayal kırıklığı oluşturdu.

Ryan Babel'in yerine 74. dakikada oyuna dahil olan Emre Kılınç ise adeta maçın seyrini değiştirdi. Emre Kılınç etkili oyunuyla Sarı-Kırmızılılara galibiyeti getiren isimlerin başında yer aldı.

Galatasaray'da Ryan Babel hayal kırıklığı oluşturmaya devam ediyor. 74 dakika sahada kalan ve hiçbir varlık gösteremeyen Ryan Babel'in yerine oyuna dahil olan Emre Kılınç ise adeta maçın kaderini belirledi. 15 dakika sahada kalan Emre Kılınç, Sarı-Kırmızılılara maçı kazandıran penaltı pozisyonunda da sahnedeydi.

Berkan Emir'in müdahalesiyle yerde kalan Emre Kılınç, alınan kritik 3 puanda başrol oynayan isimlerden oldu.

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