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Spor Torrent'i duyan taraftarlar inanamadı
Spor

Torrent'i duyan taraftarlar inanamadı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in maç önü açıklamaları taraftarların tepkisini çekti.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 08:09:00 -
Torrent'i duyan taraftarlar inanamadı

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da sular durulmuyor. Fatih Terim'den sonra görevi devralan İspanyol hoca Domenec Torrent Göztepe maçından önce kullandığı ifadeler tepki çekti.

Torrent, "İki takım için de çok önemli maç. Her puanı sayıyoruz artık. Geçtiğimiz hafta iyi bir hazırlık yaptığımızı düşünüyorum. Agresif bir takımla oynayacağız. Ona göre hazırlığımızı yaptık" açıklamasını yaptı, ortalık karıştı. Torrent'in küme düşme hattındaki durumu kabullendiğine dair yorumlar yaptı.

Bazı taraftar tepkileri:

(haberler.com)

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