Torrent, Arda'nın biletini kesti!

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Arda Turan'ı kadroda düşünmüyor.

Galatasaray'da Arda Turan belirsizliği sürüyor. Göztepe deplasmanından sonra Çaykur Rizespor maçında da kadroya alınmayan Arda Turan hakkında 'kadro dışı kalacak' iddiaları ortaya atıldı. Teknik heyet ve yönetimin gündeminde Arda'ya disiplin cezası uygulama yok.

Domenec Torrent 35 yaşındaki futbolcuyu önümüzdeki haftalarda da 21 kişilik maç kadrolarına almayı düşünmüyor. Fizik ve tempo olarak takımın gerisine düşen tecrübeli oyuncu, sezon sonuna kadar sadece idmanlara çıkacak ancak zorunda kalınmadıkça oynatılmayacak.

Haberde ayrıca sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan, haziran ayında futbolu bırakacağı belirtildi.

Arda bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplam 9 maça çıktı.

FATİH TERİM'LE FOTOĞRAFI TORRENT'E SORULMUŞTU

Galatasaray'ın teknik adamı Torrent'e Arda Turan'ın paylaştığı fotoğraf soruldu. İspanyol teknik adam ise Morutan ve Alpaslan'ı örnek göstererek cevap vermişti.

"Arda Turan kadroda yoktu. Dün Fatih Terim ile bir fotoğraf paylaşmıştı. Neler söylersiniz?"

Domenec Torrent: "Morutan ve Alpaslan da kadroda yoktu. İsteyen istediği insanla istediği fotoğrafı çekebilir. Kiminle isterse de fotoğraf koyabilir."

Galatasaray'ın eski teknik direktörü ile bulaşan Arda Turan, Fatih Terim ile çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise futbolu bırakacak mısın sorusuna "Böyle bir karar verilecekse oturur ailemle, Fatih (Terim) Hoca'yla, kulüple konuşurum. Danışıp öyle karar vermek lazım. Bunlar önemli kararlar. Dışarıdaki dedikoduyla verilecek kararlar değil. Benim çok özel ve güzel bir kariyerim var" demişti.