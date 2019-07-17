0553 313 94 23

Toroslar’ın tenis sporcuları gelecek vaat ediyor

Toroslar Belediyesi Tenis Kulübü öğrencileri, başarılarıyla gururlandırmaya devam ediyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:17
Toroslar’ın tenis sporcuları gelecek vaat ediyor

Toroslar Belediyesi Tenis Kulübü öğrencileri, başarılarıyla gururlandırmaya devam ediyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 3. yılı etkinlikleri kapsamında yapılan tenis müsabakalarına Toroslar Belediyesi sporcuları, aldığı derecelerle damga vurdu.


Mersin Tenis Komplesinde düzenlenen turnuvada sporculardan Ceylin Duru Bozkurt, tüm rakiplerini set vermeden 4-0’lık bir skorla yenerek şampiyonluğu göğüsledi. Tenis sporuna 4 ay önce Toroslar Belediyesi Tenis Kulübü’nde başlayan Beren Ceylan ise ikincilik kupasını kaldırdı. Sporculara, birincilik ve ikincilik kupaları ise Tenis Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Atilla Kökver tarafından verildi.


Turnuvaya katılarak derece alan sporcuları tebrik eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sporcuların başarısıyla büyük mutluluk duyduklarını söyledi.


Kısa sürede aldıkları tenis eğitimiyle başarılı performans gösteren çocukların gelecekiçin umut vaat ettiğini belirten Yılmaz, “Diğer branşlarda olduğu gibi tenis sporunda da başarılar yakalanması çok güzel bir duygu ama asıl bizi sevindiren çocuklarımızın sporla büyümesi ve spor yaparak mutlu olmaları. Bu noktada ilçemizde çocuklarımızın ve gençlerimizin mutlaka bir spor dalıyla ilgilenmesine önem veriyoruz. Toroslar’da herkesin tenis sporuyla tanışmasını istiyoruz” dedi.


Toroslar Belediyesi Tenis Antrenörü Atilla Bozkurt ise spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Başkan Yılmaz’a teşekkür ederek, “Spor yapan çocuklar hem mental olarak hem fiziksel olarak daha başarılı oluyor. Toroslar’ı bir buçuk yıldan beri tenis ile tanıştırıyoruz. İlçemiz, spor tesisleşmesinde Mersin belediyeleri arasında birinci sırada yer alıyor. Toroslar Belediyesi’nin tenis sporunu bu bölgede yerleşmesini ve gelişmesini desteklemesi bizim için çok sevindirici bir durum. Dünya sıralamasında kendini kanıtlamış Tenisçi Serena Williams ve Roger Federer gibi Türk tenisini de tüm dünyaya tanıtacak oyuncalar yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan ana dava hükümlülerinden Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl, Ogün Samast'a 2 buçuk yıl, Yasin Hayal'e ise 7 buçuk yıl hapis cezası
    1. Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin..
    2. İnternet üzerinden bilet alıp 48..
    3. Valilik duyurdu! Hakkari'de 30 günlük..
    4. Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yola..
    5. Milli voleybolcular İzmir'de kampa girdi
    6. Bayburt Taşı tescillendi
    7. Başkan Köse 100 günde yaptığı..
    8. Sulama kanalına giren çocuk öldü
    9. Tamamen doğal ev yapımı zemin..
    10. Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
    11. 14 yaşındaki çocugun kullandığı..
    12. Bingöl’de trafik değerlendirme..
    13. Avrupalı gençler Samsun’da
    14. Gemlik’te Çarşı Deresi artık temiz..
    15. İsmail Çolak davasında karar verildi
    16. Fatsa’da "Önce Yaya" uygulaması
    17. İtalyan polisi ve FBI'dan mafyaya..
    18. Erbil’de Türk diplomatlara uzun..
    19. FETÖ’nün mahrem yapılanmasından aranan..
    20. Evde, soda hazırlamak mümkün mü?
    21. Tokat Belediye Plevne antrenör İlker..
    22. Kesilen ağacın altında kalan işçi..
    23. Dışişleri Bakanlığından Erbil’deki..
    24. Çanakkale’de 78 göçmen kaçarken..
    25. Türkiye'den Erbil'deki saldırıya..
    26. Dilencinin cebinden çıkanlar şaşkına..
    27. Arnavutköy'de feci kaza! Camdan..
    28. Dışişleri Bakanlığı: "Bugün (17..
    29. 15 Temmuz’da araçların lastiklerini..
    30. Kuruyan mavi gölden geriye beyaz örtü..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda