Toroslar’ın tenis sporcuları gelecek vaat ediyor

Toroslar Belediyesi Tenis Kulübü öğrencileri, başarılarıyla gururlandırmaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 3. yılı etkinlikleri kapsamında yapılan tenis müsabakalarına Toroslar Belediyesi sporcuları, aldığı derecelerle damga vurdu.

Mersin Tenis Komplesinde düzenlenen turnuvada sporculardan Ceylin Duru Bozkurt, tüm rakiplerini set vermeden 4-0’lık bir skorla yenerek şampiyonluğu göğüsledi. Tenis sporuna 4 ay önce Toroslar Belediyesi Tenis Kulübü’nde başlayan Beren Ceylan ise ikincilik kupasını kaldırdı. Sporculara, birincilik ve ikincilik kupaları ise Tenis Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Atilla Kökver tarafından verildi.

Turnuvaya katılarak derece alan sporcuları tebrik eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sporcuların başarısıyla büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Kısa sürede aldıkları tenis eğitimiyle başarılı performans gösteren çocukların gelecekiçin umut vaat ettiğini belirten Yılmaz, “Diğer branşlarda olduğu gibi tenis sporunda da başarılar yakalanması çok güzel bir duygu ama asıl bizi sevindiren çocuklarımızın sporla büyümesi ve spor yaparak mutlu olmaları. Bu noktada ilçemizde çocuklarımızın ve gençlerimizin mutlaka bir spor dalıyla ilgilenmesine önem veriyoruz. Toroslar’da herkesin tenis sporuyla tanışmasını istiyoruz” dedi.

Toroslar Belediyesi Tenis Antrenörü Atilla Bozkurt ise spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Başkan Yılmaz’a teşekkür ederek, “Spor yapan çocuklar hem mental olarak hem fiziksel olarak daha başarılı oluyor. Toroslar’ı bir buçuk yıldan beri tenis ile tanıştırıyoruz. İlçemiz, spor tesisleşmesinde Mersin belediyeleri arasında birinci sırada yer alıyor. Toroslar Belediyesi’nin tenis sporunu bu bölgede yerleşmesini ve gelişmesini desteklemesi bizim için çok sevindirici bir durum. Dünya sıralamasında kendini kanıtlamış Tenisçi Serena Williams ve Roger Federer gibi Türk tenisini de tüm dünyaya tanıtacak oyuncalar yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.