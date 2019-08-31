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Torosların eteğinde bungalov evlere büyük ilgi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde bungalov evlerden kurulan tatil köyü, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlerden yoğun ilgili görüyor.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:36
Torosların eteğinde bungalov evlere büyük ilgi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde bungalov evlerden kurulan tatil köyü, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlerden yoğun ilgili görüyor. Toros Dağları eteğindeki tatil köyünün işletmeciliğini ise biri kitap yazarı, diğeri elektrik teknisyeni iki girişimci yapıyor.


İlçeye bağlı Yaylapazarı köyü Zeyve mevkiinde 3 bin metrekare alan içerisinde etrafı ağaçlarla çevrili olan ve ‘Lavanta Tatil Köyü’ ismi verilen alan, su ve kuş seslerinin yanı sıra doğasıyla insanları adeta büyülüyor. Aslen Ermenekli olduğunu ve 2004 yılından beri İzmir’de yaşadığını anlatan Çocuk Kitapları Yazarı Ayşe Şengül, alanı geliştireceklerini söyledi. Şengül, "Burayı işletme fikri Ali Şahin arkadaşımdan geldi. Böyle bir yatırım var, yapar mıyız diye bana sordu, benimde kafama yattı ve bu işe girdik. Burayı, kaymakamlık vasıtasıyla özel idareden ihale usulüyle devraldık ve her şeyiyle de bizzat kendimiz ilgileniyoruz. İlerleyen zamanlarda daha da geliştirerek midilli atlar getirerek hayvanat bahçesi de kurmayı planlıyoruz" dedi.


Girişimci Ali Şahin ise asıl mesleğinin elektrik teknisyenliği olduğunu söyleyerek, ”Ayşe hanımla burası için bir teklifte bulundum o da kabul ederek 1 Ağustos tarihi ile faaliyete başladık. Şuanda geliştirme ve güzelleştirme aşamasındayız. 15 adet Bungalov evimiz ve 30 kişilik kapasitemiz var. Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi ve şuan evlerimizin tamamı dolu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:36
  1. kitap
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