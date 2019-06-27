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Toroslar’da yüzme kurslarına yoğun ilgi

Toroslar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda, çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de doyasıya eğleniyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:51
Toroslar’da yüzme kurslarına yoğun ilgi

Toroslar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda, çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de doyasıya eğleniyor.


25 Haziran Salı günü ilk etabı başlayan yüzme kursunda yaklaşık bin 500 öğrenciye haftanın 4 günü gruplar halinde eğitimler veriliyor. Alanında uzman yüzme antrenörleri eşliğinde verilen temel yüzme eğitimlerine, 7-18 yaş grubu öğrenciler katılırken, kursiyerler çeşitli oyunlar ve aktivitelerle nefes kontrolü ve yüzme becerileri kazanıyor.


“En iyi hizmeti sunmak için titizlikle çalışıyoruz”


Çocukların sportif faaliyetlere yönelmeleri ve yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirmeleri konusuna önem verdiklerine vurgu yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Kompleksimizde hem yüzme hocamız hem de cankurtaran eğitimi almış olan arkadaşlar görev yapmakta. Yaz aylarında tatillerini yüzme öğrenerek değerlendirmek hem de sportif faaliyetlerle meşgul olmak isteyen çocuklarımıza ve gençlerimize en iyi hizmeti sunmak için titizlikle çalışıyoruz” dedi.


Yılmaz, yüzme kursuna gösterilen yoğun ilgiden de memnun olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:51
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