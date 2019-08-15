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Toroslar’da açık hava sinema günlerini ve şenlikler eski bayramları aratmadı

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi’nin, Kurban Bayramı süresince de her gün farklı bir mahallede düzenlediği Açık Hava Sinema Günleri ve Mahalle Şenlikleri, eski bayramları aratmadı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
Toroslar’da açık hava sinema günlerini ve şenlikler eski bayramları aratmadı

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi’nin, Kurban Bayramı süresince de her gün farklı bir mahallede düzenlediği Açık Hava Sinema Günleri ve Mahalle Şenlikleri, eski bayramları aratmadı.


Toroslar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yaz boyunca devam edecek etkinlikler, bayramda Mevlana, Gözne, Çelebili, Ayvagediği, Soğucak, Güzelyayla ve Arslanköy mahallelerinde devam etti. Yeşilçam’ın en güzel aile filmlerinin ücretsiz gösterildiği açık hava sinema günlerinde vatandaşlar aile boyu nostalji sinema keyfi yaşarken, dramadan sihirbazlık gösterisine, Karagöz ve Hacivat’tan ortaoyunu ile İbiş ve Ustasına kadar birçok gösteri ve eğlenceyi bir arada sunan mahalle şenliklerinde de çocuklar, bayramın tadını doyasıya çıkardı.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın da hemşehrileriyle buluştuğu etkinlikler, yoğun ilgi gördü. Programlarda hemşehrilerine seslenerek, katılımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Yılmaz, “Rabbim hep beraber daha nice bayramlara kavuşmayı bizlere nasip eylesin” dedi.


Rutin belediyecilik hizmetlerini yaparken sosyal belediyeciliğe de önem verdiklerini belirten Yılmaz, “Yol, kaldırım ve temizlik gibi hizmetlerimizin yanında kültür ve sanat faaliyetleri de sosyal bir ihtiyaçtır. Bir tek çocuğumuzun, insanımızın yüzünü güldürebilirsek, mutlu edebilirsek bizim de yüzümüz gülüyor. Açık Hava Sinema Günleri ve Mahalle Şenliklerimiz de Toroslarımızda karşılık buldu ve vatandaşlarımız memnun oldu. Bu etkinliklerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Mahalle muhtarları da böyle güzel etkinlikleri mahalle sakinleriyle buluşturduğu için Başkan Yılmaz’a teşekkür ederek, programların devamını diledi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
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