Toroslar seçim sonuçları 2019 | Mersin Toroslar 31 Mart seçim sonuçları oy oranları

31 Mart 2019 Mersin’in Toroslar ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Toroslar seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Toroslar’da son durum ne? Toroslar seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Tarsus oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Toroslar’da son durum nedir? Toroslar’da hangi parti önde? Toroslar yerel seçim sonuçları ve oy oranları. İşte Mersin Tarsus yerel seçim sonuçları...

Toroslar partilerin oy oranları

Toroslar’ın seçim sonuçları Yeni Akitʼin 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Toroslar seçim sonuçları canlı olarak Yeniakit.com.trʼde. Toroslar yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Toroslar hangi parti en fazla oy aldı? Toroslar belediyesini kim kazandı? Toroslar seçim sonuçları dakika dakika bu sayfada. Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. 2019 Toroslar yerel seçim sonuçları, Toroslar 2019 yerel seçim sonuçları, Mersin Toroslar yerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçim sonuçları Toroslar partilere göre oy dağılımı. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullanacak? YSKʼnın askıya çıkardığı listelere göre, 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392ʼsi ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak.

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Toroslar belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. Mersin Toroslar yerel seçim sonuçlarına göre Toroslar belediyesini kim kazandı? Toroslar belediyesi hangi partiden? Toroslar 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Toroslar hangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Mersin ili, Toroslar ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren Toroslar yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Toroslar seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 Toroslar seçim sonuçlarını, Toroslar partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

Mersin büyükşehir belediye başkan adayları 2019

MHP Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı Hamit Tuna (Cumhur İttifakı),

CHP Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı Vahap Seçer,

İYİ Parti Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı Ayfer Yılmaz,

Saadet Partisi Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı Erdal Alkan,

DSP Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı Emrah Küçükkapdan,

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı Ramis Akın

Vatan Partisi Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı Suna Lerzan Özgenç

Türkiye Kominist Partisi Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı Mesut Nişan Oyardı oldu.

AK Parti Mersin ilçe belediye başkan adayları

Akdeniz: Mustafa Muhammet Gültak (Cumhur İttifakı)

Yenişehir: Bekir Topçu (Cumhur İttifakı)

Aydıncık: Ferhat Aktan (Cumhur İttifakı)

MHP Mersin ilçe belediye başkan adayları

Mezitli: Serdar Soydan (Cumhur İttifakı)

Toroslar: Atsız Afşın Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Gülnar: Alpaslan Ünüvar (Cumhur İttifakı)

Bozyazı: Mustafa Çetinkaya (Cumhur İttifakı)

Tarsus: Şevket Can (Cumhur İttifakı)

Anamur: Hidayet Kılınç (Cumhur İttifakı)

Çamlıyayla: İsmail Tepebağlı (Cumhur İttifakı)

Erdemli: Mükerrem Tollu (Cumhur İttifakı)

Mut: Volkan Şeker (Cumhur İttifakı)

Silifke: Mücahit Aktan (Cumhur İttifakı)

CHP Mersin ilçe belediye başkan adayları

Mezitli: Neşet Tarhan

Toroslar: Süleyman Dalkılıç

Yenişehir: Abdullah Özyiğit

Akdeniz: Sabit Yelkovan

Gülnar: Mehmet Kale

Anamur: Durmuş Deniz

Aydıncık: Abdullah Servili

Çamlıyayla: İsmail Sarı

Erdemli: Hüseyin Serin

Mut: Mehmet Saydam

Silifke: Mustafa Turgut

Tarsus: Haluk Bozdoğan

Bozyazı: Yüksel Kır

İYİ Parti Mersin ilçe belediye başkan adayları

Mezitli: Mert Caner

Toroslar: Ender Turhan

Yenişehir: Hasan Ahi

Gülnar: Ahmet Sarı

Silifke: Özer Özel

Anamur: Mehmet Türe

Aydıncık: İrfan Şahin

Bozyazı: Sezai Hasdeniz

Çamlıyayla: Mehmet Fatih Sofu

Erdemli: Serdar Arslan

Mut: Murat Orhan

Tarsus: Esin Erkoç

Saadet Partisi Mersin ilçe belediye başkan adayları

Mezitli: Burak Canlı

Toroslar: Mehmet Taşkıran

Yenişehir: Şevket Yıldırım

Akdeniz: Yusuf Gülmez

Gülnar: Ercan Şahin

Silifke: İbrahim Baz

Anamur: Ali Bal

Aydıncık: Bilal Uğuz

Bozyazı: Arif Şahbaz

Çamlıyayla: İzvan Nergiz

Erdemli: Mehmet Yıldız

Mut: Halid Kılınç

Tarsus: Halil İbrahim Oğul

Bağımsız Türkiye Partisi Mersin ilçe belediye başkan adayları

Toroslar: Necat Karaer

Mezitli: Nasrettin Arpas

Yenişehir: İbrahim Asarcıklı

Akdeniz: Adem Şenturan

Gülnar: Mustafa Olcay

Silifke: Cumali Çimen

Tarsus: Musa Turhan

Çamlıyayla: Erdal Aksay

Erdemli: Bayram Ergin

Mut: Durmuş Kumru

Bozyazı: Ali Tarım

Aydıncık: Süleyman Sümbül

Anamur: Rafet Soylu

DSP Mersin ilçe belediye başkan adayları

Mezitli: Şahin Kılıç

Toroslar: Nebi Ertuğrul Karabulut

Yenişehir: Eren Sanağa

Akdeniz: Musa Kara

Gülnar: Mustafa Kemal Tekin

Silifke: Murat Emre Dolgun

Anamur: Hüsnü Okan Özlü

Aydıncık: Ekrem Oğul

Bozyazı: Emre Tek

Erdemli: İlhan Güzelalp

Mut: Turgut Özdemir

Tarsus: Ayhan Özkurt

Çamlıyayla: Alp Erdem

Vatan Partisi Mersin ilçe belediye başkan adayları

Mezitli: İjlal Çürüksu

Toroslar: Nursel Işıksoy

Yenişehir: Furkan Derecik

Akdeniz: Müyesser Gözükızıl

Silifke: Filiz Ercan

Tarsus: Fırat Arkalı

Çamlıyayla: İlknur Kalan

Erdemli: Yunus Altıkulaç

Türkiye Komünist Partisi Mersin ilçe belediye başkan adayları

Mezitli: Hanife Tunç

Toroslar: Hamza Köse

Yenişehir: Ömer Yıldız

Akdeniz: Leyla Kalkanlı

Mut: Devrim Şimşek

Demokrat Parti-DP Mersin ilçe belediye başkan adayları

Mezitli: Pınar İvenç

Toroslar: Selahattin İzgi

Yenişehir: Aynur Şahanoğlu

Akdeniz: Mustafa Akgül

Silifke: Halit Uçar

Tarsus: Abdullah Kemal Aker

Erdemli: Alpaslan Gürgenç

Çamlıyayla: Durmuş İşiaçık

Anamur: Alpay Karaman

Bağımsız Mersin ilçe belediye başkan adayları

Erdemli: Hüseyin Sabah

Tarsus: Ahmet Gürbüz

Mersin’de ne kadar seçmen var?

Mersin'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde, 13 ilçede 1 milyon 270 bin 128 seçmen 3 bin 896 sandıkta oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan verilere göre, Mersin’de 1 milyon 270 bin 128 seçmen bulunuyor. En çok seçmen bulunan ilçe 234 bin 373 kişi ile Tarsus. Bu ilçeyi 203 bin 238 seçmen ile Toroslar, 179 bin 219 seçmen ile Yenişehir, 176 bin 7 seçmen ile Akdeniz ve 134 bin 212 seçmen ile Mezitli izliyor.

Merkezdeki 4 ilçenin seçmen sayısı toplandığında 692 bin 676 seçmen sayısına ulaşılıyor ki, bu rakam il genelindeki seçmen sayısının yarısından fazla. İkinci bölge olarak anılan diğer 9 ilçenin toplam seçmen sayısı ise 577 bin 452 olarak açıklandı. Mersin'de önceki dönem 11 olan milletvekili sayısı da bu dönem 13'e yükseldi.

İlçelerdeki seçmen ve sandık sayıları ise şöyle; "Akdeniz'de 510 sandık, 176 bin 7 seçmen. Toroslar'da 586 sandık, 203 bin 238 seçmen. Yenişehir'de 496 sandık, 179 bin 219 seçmen. Mezitli'de 382 sandık, 134 bin 212 seçmen. Anamur'da 172 sandık, 50 bin 407 seçmen. Aydıncık'ta 33 sandık, 8 bin 452 seçmen. Bozyazı'da 69 sandık, 20 bin 305 seçmen. Çamlıyayla'da 26 sandık, 6 bin 639 seçmen. Erdemli'de 319 sandık, 100 bin 445 seçmen. Gülnar'da 96 sandık, 19 bin 688 seçmen. Mut'ta 178 sandık, 46 bin 403 seçmen. Silifke'de 299 sandık, 90 bin 740 seçmen ve Tarsus'ta 730 sandıkta 234 bin 373 seçmen."

2014 Mersin yerel seçim sonuçları

MHP adayı Burhanettin Kocamaz % 32

CHP adayı Macit Özcan % 28.3

AK Parti adayı Mustafa Sever % 28

Akdeniz belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 29

CHP % 29

AK Parti % 24

MHP % 13

Anamur belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 38

AK Parti % 30

CHP % 29

Erdemli belediye seçim sonuçları

MHP % 48

AK Parti % 42

CHP % 5

Silifke belediye seçim sonuçları

CHP % 34

MHP % 31

AK Parti % 31

Tarsus belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 35

CHP % 31

AK Parti % 20

BDP % 10

Toroslar belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 35

AK Parti % 26

BDP % 18

CHP % 16

24 Haziran 2018 Mersin genel seçim sonuçları

AK Parti % 28.6

CHP % 26.8

HDP 16.9

İYİ Parti % 13,6

MHP % 12.8

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.